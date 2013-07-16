CHP'li Hüseyin Aygün'e kınama cezası

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun, 31 Ocak 2013'deki toplantısında, "Sivil polisler insandan çok eşyaya benziyorlar" diyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kınanmasına hükmetti.
Duruşmaya, Aygün'e dava açan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abbas Gündüz'ün avukatı Mehmet Ener katıldı. Avukat Ener, Aygün'ün dava konusu ifadeyle müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu savunarak, davanın kabul edilmesini istedi.
Gazetede yayımlanacak
Hakim Adem Albayrak, Aygün'ün, Türk Borçlar Kanunu'nun 58. maddesinde düzenlenen "kişilik hakkının zedelenmesi" hükmü uyarınca kınanmasına, bu kararın Türkiye çapında yayın yapan gazetelerden birinde yayımlanmasına karar verdi. Gündüz, Aygün'e bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.