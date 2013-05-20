CHP’li Hüseyin Aygün’den Başbakan'a: İbrahim Kaypakkaya’yı anmak yasak mıdır?

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Taksim Meydanı'nda polisin, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi iddialarıyla anılmasına müdahale ettiği 68 kuşağının devrimci önderi İbrahim Kaypakkaya’yı Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “İbrahim Kaypakkaya’yı anmak yasak mıdır” diye soran Aygün, "40 yıl biterken Kaypakkaya’nın öldürülmesi dosyası açılmadı, onu işkence yaparak öldürenler hâlâ yargılanmış değil; hatta annesi geçen yıl oğlunun anmasına katıldığı için hakkında 'soruşturma' açılmıştır” dedi. Aygün’ün, Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Anmak isteyenlere hapis cezaları veriliyor

68 Kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’yı anmak isteyen demokratik kitle örgütleri ve sosyalist partiler Taksim tünelde bir araya gelmiş fakat İstanbul'da uzun süredir özellikle Taksim’de devam eden polis müdahalesi ile İbrahim Kaypakkaya'yı anmak için Tünel'de toplanan kitlede, gaz bombaları ve tazyikli sudan payına düşeni almıştır.



Kaypakkaya’nın öldürülme dosyası açılmadı



Polisin zaman zaman plastik mermi de kullandığı saldırısıyla başlayan çatışmalar, Şişhane, Kasımpaşa ve İstiklal Caddesi üzerinde uzun süre devam etmiştir. İbrahim Kaypakkaya anmalarına katılanlara, resimlerini taşıyanlara onlarca yıl hapis cezası verilmekte, birçok sanatçı ve aydına onu övdükleri gerekçesiyle davalar açılmaktadır. 40 yıl biterken Kaypakkaya’nın öldürülmesi dosyası açılmadı, onu işkence yaparak öldürenler hâlâ yargılanmış değil; hatta annesi geçen yıl oğlunun anmasına katıldığı için hakkında 'soruşturma' açılmıştır.

‘68 kuşağının devrimci önderini anmak yasak mıdır?’

-68 Kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’yı anmak yasak mıdır? Yasak ise nedeni nedir?

-Başta Ankara ve birçok ilde anmaya izin verilirken neden sadece Taksim’de İbrahim Kaypakkaya’yı anmak yasaktır?

-İbrahim Kaypakkaya’yı anmak veya fotoğraflarını taşımaları nedeni ile 40 yıl boyunca kaç kişiye soruşturma açılmıştır? 2002-2013 yılları arasında kaç kişiye bu nedenlerle soruşturma açılmıştır?

‘Kaypakkaya’nın ölüm nedeni nedir?’

-Kaypakkaya’nın öldürülmesi dosyasının açılması yönünde bir çalışmanız var mıdır? Yoksa neden böyle bir çalışma yapılmamaktadır?

-İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm nedeni nedir? İntihar mı yoksa ‘işkence’ mi?

- Annesi geçen yıl oğlunun anmasına katıldığı için hakkında 'soruşturma' açılmıştır. Türkiye’de çocuğunu andığı için hakkında soruşturma açılan kaç kişi vardır? Yok ise neden sadece İbrahim Kaypakkaya’nın annesine soruşturma açılmıştır?

-İbrahim Kaypakkaya ismi neden korku vermektedir?

-Mahkemeye dahi çıkarılmayan birinin suçlu ilan edilmesi ve halka ‘terörist’ olarak anlatılmasını doğru buluyor musunuz? Bulmuyorsanız neden bu konuda hükümet olarak bir adım atmıyorsunuz?

-Kaypakkaya’yı işkence yaparak öldürenler hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz? 30 yıl sonra Kenan Evren’i yargılamakla övünürken, İbrahim Kaypakkaya’yı 40 yıl önce işkence ile öldürenler neden yargılanmamaktadır?