'CHP'li Hüseyin Aygün olarak değil Dersimli Hüseyin Aygün olarak taziyeye gittim'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP'de tepkilere neden olan taziye ziyaretiyle ilgili olarak "Ziyareti tamamen insani duygularla, sade bir vatandaş olarak yaptım. Oraya CHP'li Hüseyin Aygün olarak değil Dersimli Hüseyin Aygün olarak gittim" dedi.

Paris'te öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulunan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün günlerdir eleştirilerin hedefinde. Aygün, hemşerisi olan Cansız'ın ailesine taziyede bulunmuş bu ziyaretten de Twitter'daki hesabında ''Ailelere başsağlığı diledik... Sağda Erdal bey; solda Sakine Cansız'ın kardeşi Metin bey..'' yazarak bir fotoğraf paylaşmıştı.

Aygün'ün paylaştığı fotoğrafın ardından ilk tepkiler partisindeki milletvekillerinden geldi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'de yaptığı açıklamayla Aygün'e tepki gösterdi.

Taziye ziyaretinin günlerdir tartışılmasının ardından tepkilere karşı açıklama yapan Aygün, " Oraya CHP'li Hüseyin Aygün olarak değil Dersimli Hüseyin Aygün olarak gittim" dedi.

Başbakan'a twitter'dan yanıt

Hüseyin Aygün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın il başkanları toplantısında kendisi hakkındaki sözlerine twitter üzerinden yanıt verdi. Aygün, "Tayyip Erdoğan az evvel grup toplantısında benim Paris'te kızları öldürülen anneleri ziyaretime 'pervasızlık' demiş; sen bu kafayla Kürt sorununu çözmeyi bırak, örgütü bile silahsızlandıramazsın; bir de hiç utanmadan 'anaların gözyaşından' dem vurursun; senin için Dersimli, Diyarbakırlı, Elbistanlı analar ana değil tabi..." mesajını paylaştı.