CHP'li Hüseyin Aygün: Genelkurmay da Maraş Katliamı'nın üzerini örtüyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 40 bin lira yatırılması halinde Maraş Katliamı dosyasının verileceğini söyleyen Genelkurmay’ın bu sözünü yerine getirmediğini belirtti. 40 bin lirayı yatırdıklarını ve işlemin başladığını anlatan Aygün, “Genelkurmay'ın dün ilginç bir karar alarak, dosyanın Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'na verileceğini bildirdiğini” söyledi. Aygün, “Maraş Valisi gibi Genelkurmay Başkanlığı’nın da Maraş Katliamı’nın üzerini örttüğünü düşünüyoruz” dedi.

Hüseyin Aygün, düzenlediği basın toplantısında, 19 Aralık 1978’te başlayan ve 150 Alevi’nin öldürüldüğü Maraş Katliamı’nın dava dosyasıyla ilgili şunları söyledi:

"Maraş olaylarıyla ilgili dosyanın Genelkurmay tarafından MSB'ye verilmesini anlayamadık. Bu tasarrufu 2 gün sonra yapılacak Maraş anmasını engellemeye, Maraş etrafından oluşacak duyarlılığı yok etmeye dönük negatif bir tavır olarak görüyoruz. Maraş katliamını gizleyenlere, Maraş katliamının üstüne örtenlere bu tavrıyla Genelkurmay Başkanlığı'nın da katıldığını düşünüyoruz. Buradan Genelkurmay Başkanlığı'nı da protesto ediyoruz.

MSB'den dosyayı alacağız, o dosya karanlıkta kalmayacak. 167 klasörden, 47 bin sayfadan oluşan dev Maraş katliam dosyasının, mağdurların eline geçmesini sağlayacağız. Anlayamadığımız bir şey oldu ve herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece 'Maraş Valisi gibi Genelkurmay Başkanlığı da Maraş katliamının üzerini örttü' diye düşünüyoruz. Başka bir sonuç çıkaramıyoruz."