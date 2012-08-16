CHP'li Hüseyin Aygün Başsavcılıkta

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK tarafından kaçırılması olayına ilişkin soruşturmada ifade vermek üzere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, kaçırılması olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ''şikayetçi'' sıfatıyla ifade vermek üzere Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti.

Kaçırıldığı gün yanında bulunan Kadir Merkit ile Tunceli Adliye Sarayı'na giden Aygün, ''şikayetçi'' sıfatıyla cumhuriyet savcısına ifade verecek. Aygün, aynı zamanda ''tanık'' olarak da olaya dair gördüklerini anlatacak.

Milletvekili Aygün'ün kaçırıldığı gün başlatılan soruşturma kapsamında, Aygün'ün alıkonulmadan önce yanında bulunan Kadir Merkit ve Deniz Tunç'un ifadeleri alınmıştı.