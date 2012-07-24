CHP'li heyet: Cana mala kastedenler Suriyeli muhalifler

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Hatay Milletvekilleri Mehmet Ali Ediboğlu, Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, Refik Eryılmaz, Adana Milletvekilleri Ümit Özgümüş ve Ali Demirçalı 5 gün önce muhaliflerin eline geçen Bab-al Hava Sınır Kapısı'nın karşısındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Eriş'i de ziyaret ederek son gelişmelere ilişkin bilgi alan heyet adına Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in açıklamaları şöyle:

-Bab-al Hava Sınır Kapısı'nda Türk TIR'larını yakan ve taşıdığı malzemeleri yağmalayanlar Özgür Suriye Ordusu adıyla hareket edenlerdir. İlgili Vali Yardımcısı’nın açıklamasının aksine, burada Türk vatandaşlarının canına ve malına kastedenler AKP Hükümeti tarafından da korunan ve desteklenen Suriyeli muhalif gruplardır.

BM Güvenlik Konseyi'nden geçmiş bir ‘tampon bölge’ kararı olmadan burada ‘fiili bir tampon bölge’ oluşturulmuştur. Bu fiili tampon bölgeye Mardin tarafında Kürtler, Hatay tarafında ise Özgür Suriye Ordusu taraftarları hâkimdir.

Savaş çıkması an meselesi

Söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği ciddi tehlike altındadır. Dün İslahiye’de klima istemiyle silahlarına davranan bu kontrolsüz grupların yarın neler yapabileceği ortadadır. Söz konusu bölgede savaş çıkması an meselesidir.