CHP'li Havutça'dan Karakoç Barajı eleştirisi: Kabul edilebilir değil

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- CHP BALIKESİR Milletvekili Namık Havutça, Ayvalık’ta yapılması planlanan Karakoç Barajı\'yla ilgili iktidarı eleştirdi. Havutça, “Bir şeyi yapmak için kırk şeyi bozan bir zihniyetin düşüncesizce hareket etmesi kabul edilebilir değildir” dedi.

CHP Milletvekili Namık Havutça, yapılması planlanan Karakaç Barajı\'yla birlikte devletin bu bölgede para harcayarak desteklediği zeytinciliğin yok olacağını ileri sürdü. Havutça, “Bu verimli ova verimsizleşecek, onlarca kuş ve bitki türüne ev sahipliği yapan bölgenin ekolojisi bozulacak, tarım ve hayvancılık çökecek, bölge insanının ekonomisi olumsuz yönde etkilenecek, doğa katledilecek, barajla elde edilen arsenikli içme suyu ile vatandaşın sağlı tehlikeye girecektir” diye konuştu.

Baraj için plansız ve programsız davranıldığını öne süren Havutça, fayda-maliyet analizi yapılmadan, bölgede yaşayan insanların, muhtarların görüşleri alınmadan atılacak adımların doğuracağı yıkımların tek sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi. Havutça, şunları kaydetti:

“Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi\'nde yüzde 80\'i zeytinlik olan verimli ovada yapılacak Karakoç Barajı, zeytinciliğe ve bölge halkının tüm tarımsal faaliyetlerine son verecektir. Arseniğin yoğun olduğu bölgede içme suyu barajı yapma ısrarı doğayı, hayvancılığı, tarımı ve zeytinciliği yok edeceği gibi insanların sağlığı üzerinde de büyük tahribatlar yaratacaktır. Kırsal mahalle muhtarlarının, yüzde 80’i zeytinlik olan arazide yapımı planlanan barajın, zeytinciliğe ve bölge halkının tüm tarımsal faaliyetlerine son vereceği yönündeki söylemleri, AKP iktidarı tarafından dikkate alınmamaktadır. Buradan AKP İktidarını bir kez daha uyarmak isterim. Bir şeyi yapma uğruna kırk şeyi yok etmeye yönelik bu adım fayda yerine zarar olarak topluma yansıyacaktır. Bölgedeki muhtarların, orada yaşayan insanların ve çevrecilerin karşı olduğu bu doğa katliamı, bölge inanının ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu veriler ışığında barajın bu bölgede yapılmasının tekrar değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.”



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