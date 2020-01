CHP'li Handan Toprak Benli, 'AKP birinci çıktı' haberi yapılan Avcılar'ı nasıl kazandığını anlattı

Hile iddialarının ve 35 ildeki elektrik kesintilerinin tartışmaya yol açtığı 30 Mart’ta Yalova ve Ağrı’nın aralarında bulunduğu 14 yerde seçimler iptal edildi. Kağıthane’de CHP ve MHP’ye verilen binlerce oyun AKP lehine değiştirildiği ortaya çıktı. Tüm yaşananlar, 7 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğini ön plana çıkardı. 30 Mart’ta Avcılar’da kıyasıya seçim heyecanı yaşanmış, gece yarısı “Avcılar’ı AKP aldı” diye haber yapılmıştı. Seçimi 7 bin 600 oy farkla kazanan CHP’li Handan Toprak Benli, hilelere karşı muhalefeti uyardı. 288 bin seçmenin 919 sandıkta oy kullandığı ilçede seçimi, sandığa sahip çıkarak nasıl kazandıklarını şöyle anlattı:

“3 ay öncesinde 3 bin kişiye eğitim verildi. Asıl, yedek ve müşahit olmak üzere her sandıkta 3 kişi, ayrıca her okula ve her kata birer sorumlu ile her okulda birer avukat görevlendirildi. Tüm sandıkların ıslak imzalı sonuç tutanakları alındı.”

Zaman'da yer alan habere göre, bu tutanaklara göre seçimi kazandıklarını ancak gece yarısı seçimi AKP’nin kazandığı haberinin yapıldığını dile getiren Benli, “İlçe seçim kuruluna gittik. Oradaki sonuçları elimizdeki tutanaklarla karşılaştırarak oy sayımı yaptık, mazbatayı alarak ayrıldık.” dedi. Seçimin kazanılmasında işin yüzde 50’sinin sandıklara sahip çıkmaktan geçtiğini vurguladı.

30 Mart 2014’te yerel seçimlere, seçim hileleri damgasını vurdu. Seçimler, daha önce yaşanmamış birçok skandala sahne oldu. Oy sayımı sırasında yaklaşık 35 ilde elektrik kesintisi yaşandı, oylar mum ışığında sayıldı. Aralarında Yalova ve Ağrı’nın da bulunduğu 14 yerde seçimler iptal edildi, halk yeniden sandık başına gitti. İstanbul Kağıthane’de ise CHP ve MHP’ye ait binlerce oyun AKP lehine değiştirildiği ortaya çıktı. Bir yıl önce yaşanan bu skandalların tartışması devam ederken Türkiye yeni bir seçim sürecine girdi. Yaklaşık üç ay sonra yapılacak milletvekili seçimlerinde partilerin vaatlerinin, yapacağı seçim kampanyasının yanı sıra sandık güvenliği de ön plana çıkacak. Bu noktada CHP’li Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin “hile ile elinden alınmak istenen’ Avcılar’ı nasıl geri aldığı partilere ışık tutacak. Benli, 30 Mart yerel seçimlerinde Avcılar’da oy hırsızlığının önüne nasıl geçtiklerini Zaman’a anlattı. 288 bin seçmenin 919 sandıkta oy kullandığı Avcılar’da, CHP’nin adayı Handan Toprak Benli ile AKP’nin adayı Bayram Şenocak arasında kıyasıya geçen seçim yarışında ipi 7 bin 600 oy farkıyla CHP’li başkan adayı Benli göğüsledi. Seçimi kolay kazanmadıklarını dile getiren Benli, seçimlerden üç ay önce başlayan sandık organizasyonunun kendilerine zaferi getirdiğini kaydediyor.

Geçmiş seçimlerde yaşanan hilelerin önüne geçebilmek için 30 Mart’tan üç ay önce sandık görevlilerini eğitmeye başladıklarını belirten Benli, “Bir seçimin kazanılmasında işin yüzde 50’si propaganda ve kendinizi tanıtmanız ise kalan yüzde 50’si de sandıkları yönetmek ve sahip çıkmaktır. Bir asıl bir yedek ve bir de müşahit olmak üzere her sandığa çok eğitimli üç kişi görevlendirebiliyorsanız sorun kalmaz. Bu kişilere sandık görevlisinin ne demek olduğunu ve demokrasiye sahip çıkmak üzere bir tek vatandaşın oyunun dahi bir başkasına yazılmaması gerektiğini iyi öğretmelisiniz.” diyor.

Her sandığa 3 kişi, her okula bir avukat

30 Mart yerel seçimlerinde her sandığa iyi eğitimli 3 kişi görevlendirdiklerini söyleyen Handan Toprak Benli, şöyle devam ediyor: “Asıl, yedek ve müşahit olmak üzere her sandığa üç kişi görevlendirdik. Ayrıca her kat için bir kat görevlisi, her okul için bir okul sorumlusu ve bir avukat görevlendirdik. Orada bir problem yaşandığında her okulun görevli bir avukatı vardı. 35 okula 35 avukat görevlendirdik. Sandıkta oturan görevlilerimizi de sabahleyin hepsini yerinde ziyaret ettim. Diğer görevliler ve gönüllülerimiz de bu arkadaşlarımızın moral motivasyon gereksinimlerini karşıladılar. Burada şunu belirtmek istiyorum. Sandık görevlisini o sandıktan hiçbir güç kaldıramaz ve oyları elinden alamaz. Polis, asker ya da devletin herhangi kademesinden hangi yetkili gelirse gelsin o sandık, sandık görevlisinindir. O görevi hiç kimse kendisinden alamaz. O oyları korumak onun görevidir.”

Sandığa sahip çıktık, hile yapamadılar

Başkan Benli, Avcılar’da gerçekleştirdikleri sandık organizasyonu sayesinde kimsenin hileye başvuramadığını dile getiriyor. Algı operasyonu yapmak isteyenlerin ise heveslerinin kursaklarında kaldığına dikkat çekiyor: “Bizim seçimimizde sandıklara ne kadar sahip çıkıldığını gördükleri için herhangi bir hile olmadı. Sizin bu işi bildiğinizi ve bu süreci çok iyi yönettiğinizi görüyorlar. Hem oylarına hem de demokrasiye sahip çıkan organizasyon oluşturduğunuzu gördüklerinde kimse bir şey yapamaz. Ki yapamadılar da zaten. Rakip parti sizin ciddiyetinizi görünce bu tür hilelere başvuramıyor.”

Benli, seçimlerde hilenin ve oy hırsızlığının önüne geçilmesinde en önemli şeyin ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları olduğunun altını çiziyor. CHP’li Başkan, “Eğer bir ilçe ya da bir başkan adayı ilçedeki bütün sandıklardan ıslak imzalı tutanağı alıyorsa o sandıkta yapılacak bütün hileler 24 saatte ortaya çıkar. Bu da hemen düzeltilir. Önemli olan o sandıkta oturan kişilerin ıslak imzalı isim ve mührün bulunduğu evraktır, tutanaktır. Sandıkta görevliniz varsa ve tutanakları da size getiriyorsa, elinizde tapu gibi tutanak varsa elektrik trafosuna kim girmiş, bunların hiç önemi yok. Eğer sandıkta görevli yoksa o zaman sorun var demektir.” şeklinde konuşuyor.

‘Avcılar’ı AKP aldı’ iddiası

“Seçim bitiğinde her sandıktan ıslak imzalı tutanağı aldık. Ben kendi oylarımızı ve rakip partinin oylarını saydığımda kazandığımızı öğrendim. Ve ondan sonraki kısımda tutanakların birleştirilmesinde herhangi bir sorun olmaması için iş artık ilçe seçim kurullarındaydı. Kısa bir süre sonra arkadaşlar geldi. ‘Başkanım kalk kalk. Bir haber ajansı haber geçti Avcılar’ı kaybetmişiz.’ dediler. Elimizde bütün tutanaklar olmasına rağmen, kazandığımız halde bir haber ajansı ‘Avcılar’ı AKP aldı’ diye haber geçiyor. Ben de ‘Sakin olun tutanaklar bende.’ dedim. Ondan sonra ilçe seçim kuruluna gittik. İçeri girdiğim anda ilçe seçim kurulu başkanına dönüp dedim ki: ‘Burada uzun bir mesai yapacağız. Çünkü ben mazbatayı almadan çıkmayacağım.’ Sonuçta elimizdeki tutanaklarla oradaki birleşik tutanakları karşılaştırarak her şeyi de güzelce süreci de iyi bir şekilde yöneterek 20 saat sonra başkanlık mazbatasını alarak çıktım. Daha sonra diğer parti sonuçlara itiraz etti. Ben mazbatasını almış bir başkan olduğum ve göreve başladığım halde o oyların başına bir şey gelmesin diye oyların korunması için ilçe seçim kurulunda özel bir güvenlik tertibi de aldım. Mazbatayı aldıktan sonra da işi bırakmadık biz. Her gün iki kişi ilçe seçim kurulunda oy torbalarını bekledi. 8 saatlik vardiya usulüyle orası çok iyi bir şekilde muhafaza edildi, oylar korundu. Bu demokrasiye sahip çıkmaktır.”