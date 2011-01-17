-CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: BAŞBAKAN'IN PROTESTO EDİLMESİ HOŞ OLMADI TBMM (A.A) - 17.01.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımına emek ve destek verdiği Türk Telekom Arena'nın açılışında ''Teşekkür beklerken protesto ile karşılaşmasının hoş olmadığını'' belirterek, ''Ancak sonuçta protestoyu yapan seyircidir, seyirciye kızmak doğru değil'' dedi. Hamzaçebi, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın stadın açılışında karşılaştığı ''tribün protestosu'' ile ilgili psikolojisini anladığını ifade etti. Hamzaçebi, ''Kendisinin ve TOKİ'nin yapımına emek ve destek verdiği bir stadın açılışında teşekkür beklerken protesto ile karşılaşması şüphesiz hoş olmadı. Ancak sonuçta protestoyu yapan seyircidir. Seyirciye kızmak doğru değil. Veya seyirciye kızıp kulübe kızmak doğru değil'' diye konuştu. Erdoğan'ın ''O statta Galatasaray'ın bir Allah kuruşu yoktur'' dediğini anımsatan Hamzaçebi, şu görüşleri dile getirdi: ''Cümle, doğruyu yansıtmıyor. Galatasaray yaklaşık 30 yıl süreyle kullanım hakkına sahip olduğu Ali Sami Yen Stadını yeni stadın yapımı karşılığında TOKİ'ye devretmiştir. TOKİ, Ali Sami Yen'in arazisini 475 milyon TL'ye satmıştır. Yani, Türk Telekom Arena'nın yapımı nedeniyle Galatasaray'ın TOKİ'ye, dolaylı olarak da Hazine'ye yapmış olduğu 475 milyon TL'lik bir katkı vardır. Bu, görmezlikten gelinemez. Eğer 'yeni statta Galatarasay'ın hiç parası yoktur, tamamı devletin olanakları ile yapılmıştır' denilirse o zaman bu olanağı bütün spor kulüplerine tanımak gerekir.'' Stadın yapımına verdiği destek nedeniyle Başbakan Erdoğan ve TOKİ'ye teşekkür eden Hamzaçebi, ''Bu desteğin diğer spor kulüplerine yaygınlaşmasını diliyorum'' dedi. -KEPENK İNDİRDİ Bursa'da Galatasaray taraftarı bir esnaf, Türk Telekom Arena Stadı'nın açılışında sarı-kırmızılı taraftarların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik davranışını protesto etmek amacıyla bir günlüğüne ''kepenk indirme'' eylemi yaptı. Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde restoran işleten Alaattin Hüvez, stadın açılışını izlemek amacıyla 15 Ocak Cumartesi akşamı büyük bir keyifle televizyon başına oturduğunu ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ıslıklı protesto ve pankartları görünce tüm keyfinin kaçtığını söyledi. Bursa'da yaşayan bir Galatasaray taraftarı olarak gönül verdiği takımın böylesine muhteşem bir stada sahip olmasından ötürü büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Hüvez ancak protestoların bu mutluluğuna gölge düşürdüğünü vurguladı. Hüvez, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın da stadın yapımında Başbakan Erdoğan'ın büyük katkılarının olduğunu söylediğini anımsatarak, ''Cumartesi akşamı Türk Telekom Arena Stadı'nda sayın Başbakanı protesto edenleri kınamak için bu eylemi gerçekleştiriyorum. Statla ilgili bir reklamda (Hocam, mekan oynatıyor) deniliyorsa, ben de bu durumu protesto etmek için (Hocam, biz de mekanı kapatıyoruz) diyorum'' dedi. Haftanın ilk günü iş yerini açmadığına değinen Hüvez, şöyle konuştu: ''Burada Başbakanımıza yapılan büyük bir ayıp var. O nedenle eylemimden dolayı kaybedeceğim para çok da önemli değil. Türkiye'de yapılan çok güzel şeyler var. Bu stat, spor adına Türkiye'nin altyapısıdır. Biz çok önemli organizasyonların Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Bu tesisler olmazsa Avrupa ve dünya şampiyonaları, olimpiyatlar bize verilmez. Dükkanım bir gün boyunca kapalı olacak.'' Hüvez, diğer esnafın kendisine destek verip vermediğine ilişkin soru üzerine ise ''Burada birçok esnaf Bursaspor taraftarı. Ancak onlar da Başbakan Erdoğan'a yapılan protestoyu hoş karşılamadı. Bu konuda beni destekliyorlar'' dedi.