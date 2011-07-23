CHP'li Hamzaçebi: Başbakan muhalefete gitsin

T24

'Prim vereceğini düşünmek istemiyorum'

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.Bozdağ'ın yeni anayasa konusunda, ''AK Parti'nin çağrısı'' olarak nitelendirilecek bir çağrıda bulunduğunu hatırlatan Hamzaçebi, ''kurulacak uzlaşma komisyonunda, uzlaşmayla karar alınacağı için çıkacak sonuçların sorun yaratmayacağını'' söylediğini ifade etti.Hamzaçebi, Bozdağ'ın bu açıklamasının ''aceleyle yapılmış, mantıklı temele oturmayan, telaşın ifadesi, günü kurtarmaya yönelik, samimiyetsiz bir açıklama'' olduğu görüşünü savundu.CHP Grup Başkanvekili Hamzaçebi şunları kaydetti:''Yeni bir anayasa çalışması çağrısı Sayın Meclis Başkanı tarafından yapılmak durumundadır. Meclis Başkanı göreve başladıktan sonra, parlamentonun önündeki önemli görevlerden birinin yeni bir anayasa olduğunu ifade etmiştir. Sayın Meclis Başkanı, henüz böyle bir çağrı yapmadı.AK Parti, Meclisin tatile girdiği 15 Temmuza kadar böyle bir niyeti ortaya koyabilirdi. O tarihe kadar bu niyet ortaya konmamıştır. Bir hafta sonra böyle bir çağrı yapılıyor. Bu bir yerlere 'anayasa için, sorunları çözmek için çalışmaya başladık' mesajı verme çağrısıdır. Eğer AK Parti, böyle bir niyeti taşıyorsa bu niyeti bizzat Sayın Başbakan ifade edebilir. Sayın Başbakan, böyle bir niyeti olduğunu muhalefet partilerinin liderlerini ziyaret ederek, onlarla paylaşabilir. Başbakan, ayrıca terör, AB, Kıbrıs gibi konularda da muhalefet partilerini bilgilendirirse yararlı olur. Böyle bir niyeti Sayın Başbakan ortaya koymuş değildir. Sayın Bozdağ'ın bu açıklamasını, hükümeti, AK Parti'yi bağlayan bir açıklama olarak değerlendirmekte zorlanıyorum. Sayın Bozdağ'ın açıklamaları dikkatle okunursa, aslında uzlaşma aramadığı, tam tersine yapamayacakları bazı şeylerle ilgili gerekçe olarak muhalefet partilerini ileri süreceği anlaşılmaktadır.''BDP milletvekilleri yemin etmediği için görevlerine başlayamadığını anımsatan Hamzaçebi, toplum sözleşmesi tanımına uygun bir anayasa için Mecliste bulunan bütün partilerin bu çalışmaya katılması gerektiğini kaydetti.''Özellikle iktidar partisinin, yemin etmeyen milletvekillerinin göreve başlamayacağı yönündeki yorumu varken, göreve başlayamayacak milletvekillerinin oluşturduğu bir siyasi parti ile böyle bir çalışma nasıl yapılacak?'' diye soran Hamzaçebi, ''Bozdağ'ın bunun cevabını vermesi gerektiğini'' ifade etti.''TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak iradesini yansıtan bir anayasanın yapılmasını arzu ettiklerini'' dile getiren Hamzaçebi, toplum sözleşmesi belgesi olan anayasada, çok geniş uzlaşmasının arandığını kaydetti.''Bozdağ uzlaşmadan söz ederken diğer yandan AK Parti'nin, TBMM TV yayınları konusunda tam bir uzlaşmazlık örneği sergilediğini'' savunan Hamzaçebi, ''muhalefet partilerinin sesini kısmaya yönelik TBMM TV yayınlarına getirilecek kısıtlamayı kabul etmediklerini'' söyledi. Hamzaçebi, ''Bu basit konuda dahil, uzlaşmayı bir kenara atan, muhalefetin sesini kısmak isteyen bir anlayışın; anayasa gibi son derece önemli bir konuda muhalefet partileriyle bir uzlaşma arayacağını düşünmek mümkün değildir'' dedi.TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, 11 Temmuz tarihinde Meclis TV yayınlarının kısıtlanması konusunda Genel Sekreterlikçe kendisine sunulan onaya uygun görüş verdiğini ifade eden Hamzaçebi, bu onaya göre sistemin işlemesi halinde grup toplantıları ile Genel Kurul çalışmalarının saat 19.00'dan sonra yayımlanmayacağını belirtti.Hamzaçebi, Çiçek'ten, bu işlemi gözden geçirmesini ve onayı iptal etmesini istedi. Hamzaçebi, ''Meclis TV yayınları bu şekilde sınırlandırılırken Sayın Başkan'ın konuyu muhalefet partileriyle görüşmemiş olmasını yadırgıyorum. Sayın Meclis Başkanı, bu eksikliği fark etmiş olacak ki siyasi partilerle konuyu paylaşacağını bana ifade etti. İyiniyetle, eski uygulamanın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclis Başkanı'nın da demokrasi dışı bir tavra prim, destek vereceğini düşünmek istemiyorum'' diye konuştu.