CHP'li Hakverdi'den Danacı'nın kolunu kıran polise suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine iade edilmeleri için 23 Temmuz Ankara Güvenpark’ta düzenlenen eylemde Zeynel Danacı’nını kolunu kıran polis memuru hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulundu.

Suç duyurusunda olaya bizzat şahit olduğuna dikkat çeken Hakverdi, söz konusu polisin ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı yetki sınırlarını aşarak orantısız güç kullandığını ifade etti.

CHP’li Hakverdi’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu açıklaması şöyle:

Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine iade edilmeleri talebine destek olmak için 23/07/2017 tarihinde Ankara Güvenpark’ta toplanmak isteyen vatandaşlarımıza kolluk kuvveti müdahale etmiş ve bu müdahalede birçok vatandaşımız yaralanmıştır.

Anayasanın 34. Maddesince güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanmak isteyen bu vatandaşlarımıza kolluk kuvvet orantısız güç kullanarak müdahale etmiş, yine kolluk içerisindeki bir memur mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri aşarak bilerek ve kasten Zeynel Danacı isimli vatandaşımızın kolunu kırmıştır. Olay esnasında çekilen video kaydından da bu durum açık bir şekilde tespit edilebilmektedir. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklı taleplerine destek olmak için katıldığım bu eylemde yaşanan bu üzücü olay gözlerimin önünde cereyan etmiştir. Kanunların kendisine tanıdığı yetki sınırlarını aşarak kasten adam yaralama fiilini işleyen bu memur hakkında adli mercilerce gerekli tahkikatın yapılmaması halinde kamuoyu vicdanı yaralanacaktır.

Adalet talebinin toplumun her kesiminden yüksek sesle dillendirildiği bugünlerde yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyunun da şahit olduğu bu olay karşısında gereken soruşturmanın açılması ve suçlunun cezalandırılması amacı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. 5235 Sayılı TCK’nın 86. Maddesi ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. Maddesi gereği orantısız güç kullanarak suç işleyen polis hakkında ceza davası açılması yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığım başvurunun takipçisi olacağımın kamuoyu ve ilgili makamlar tarafından bilinmesini isterim.

Zeynel Danacı'nın müdahale esnasında kolunun kırılma anı