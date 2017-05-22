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CHP’li Hakverdi, polis müdahalesini anlattı

“Her yere müdahale var, bizi ablukaya aldı polis"

22 Mayıs 2017 23:40

Hülya Karabağlı

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, açlık grevinin 75. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın evlerine baskın yapılarak gözaltına alınmasının ardından Yüksel Caddesi’nde vekillerle başlattıkları oturma eylemini ve anıt önündeki polis müdahalesini anlattı.

Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı önünde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gibi saat 21.00’e kadar oturma eylemi yapacaklarını belirten Hakverdi, “Her yere müdahale var, bizi ablukaya aldı polis, Yüksel Caddesi'nin her tarafını çevirdi, buraya gelmek isteyenlere müdahale ediyorlar, biz  anıtın önündeyiz” dedi.

Hakverdi,  bugünkü oturma eylemini bitirdikten sonra yarın için ayrıca değerlendirme yapacaklarını söyledi.

CHP milletvekilleri Eren Erdem, Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve Necati Yılmaz ile HDP’li vekiller Alican Önlü, Mahmut Toğrul polisin abluka altına aldığı Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlatmıştı. Vekillerin oturma eylemi başlattığı heykelin çevresi barikatlarla çevrildi. Polis, müdahaleyle Yüksel Caddesi'nde  toplanmaya  izin vermedi. 

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