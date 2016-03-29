CHP'li Hakverdi: İzmir'de 93 yaşındaki kadının eteği ve iç çamaşırı çıkarılarak çıplak arama mı yapıldı?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İzmir F Tipi Hapishanelerinde ikinci kelepçe, çıplak arama başta olmak üzere uygulanan tecrit ve baskıları TBMM gündemine taşıdı. 2 Eylül 2015 tarihinde İzmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne mahkum yakını ziyaretine dikkat çeken Hakverdi, “93 yaşındaki anneannesi ve 60 yaşındaki teyzesinin eteği ve iç çamaşırı çıkartılarak çıplak arama mı yapılmıştır” diye sordu.

Hakverdi’nin Adalet bakanı Bekir Bozdağ’a yönelttiği sorular şöyle.