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CHP'li Hakverdi: İzmir'de 93 yaşındaki kadının eteği ve iç çamaşırı çıkarılarak çıplak arama mı yapıldı?

"Yapılmış ise çıplak aramayı yapanlar hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?"

29 Mart 2016 19:54

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İzmir F Tipi Hapishanelerinde ikinci kelepçe, çıplak arama başta olmak üzere uygulanan tecrit ve baskıları TBMM gündemine taşıdı. 2 Eylül 2015 tarihinde İzmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne mahkum yakını ziyaretine dikkat çeken Hakverdi, “93 yaşındaki anneannesi ve 60 yaşındaki teyzesinin eteği ve iç çamaşırı çıkartılarak çıplak arama mı yapılmıştır” diye sordu.

Hakverdi’nin  Adalet bakanı Bekir Bozdağ’a yönelttiği sorular şöyle.

  • Türkiye’de her gün bir hapishaneden baskı, tecrit ve işkence haberi gelmektedir. İzmir F Tipi Hapishanelerinde yaşanan baskı ve işkenceler ile ilgili tarafıma çok sayıda mektup gelmektedir. Gelen mektuplarda yaşanan saldırılar ve baskılar yer almaktadır.
     
  • Hasta mahkûmlar, hastaneye sevk edilirken ellerine takılan kelepçe dışında ikinci bir kelepçe ile mahkûmun koluna giren askerlere kelepçelendiği iddiası doğru mudur? Doğru ise doktor muayenesine götürülen mahkûma ikinci kelepçe takılmasının gerekçesi nedir?
     
  • İkinci kelepçeyi kabul etmeyen mahkûmların hastaneye sevk edilmediği iddiaları doğru mudur?
     
  • İzmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hükümlü ve tüberküloz tedavisi gören bir mahkûmun ikinci kelepçeyi kabul etmediği için tedavi ettirilmediği iddiası doğru mudur?
     
  • İzmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hükümlü diyabet ve çölyak hastası bir mahkûmun, hastanede takılmak istenen ikinci kelepçeyi kabul etmediği için görevli jandarmaların saldırısına uğradığı ve hastane koridorlarında yerde sürüklendiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda bir soruşturma başlatılmış mıdır? 
     
  • 2 Eylül 2015 tarihinde İzmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde mahkûm yakınını ziyarete giden 93 yaşındaki anneannesi ve 60 yaşındaki teyzesinin eteği ve iç çamaşırı çıkartılarak çıplak arama mı yapılmıştır? Yapılmış ise çıplak aramayı yapanlar hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

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