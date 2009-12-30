CHP'li Gürsel Tekin'e 225 yıl hapis

CHP’li Tekin, belediye başkan yardımcısıyken yıkılması gereken sinemaya ruhsat vermekle suçlandı ve “resmi evrakta sahtecilik” yapmak suçundan 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Son yerel seçimdeki çalışmasıyla kamuoyunun dikkatini çeken CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, “resmi evrakta sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına göre Tekin, Kadıköy Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, Suadiye’deki Movieplex Sinema Salonları’nın bulunduğu binaya belediyesinin yıkım kararına rağmen işletme ruhsatı vermiş.



Tekin’e hapis cezası verilmesine yol açan olay şöyle: Suadiye’deki Moviplex Sinemaları’nın olduğu Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak’ta Mehmet Ergin Soyarslan tarafından yapılan binanın bir bölümünün ruhsata aykırı olarak inşa edildiği şikayeti üzerine Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.



Hazırlanan iddianemede, binaya mevzuata aykırı olarak ruhsat verildiği, içkisiz istirahat ve eğlence yeri ruhsatında imzası bulunan Tekin’in görevini kötüye kullandığı belirtildi.





Mühre rağmen izin



Mahkemenin atadığı bilirkişilerin raporuna göre olaylar şöyle gelişti: 2 Kasım 2004’te belediye “yapı tatil tutanağı” tutup, inşaatı mühürledi. Kadıköy Belediye Encümeni 10.03.2005’te, ruhsata aykırı olarak 319.5 metrekare ilave yapıldığı gerekçesiyle yıkım ve para cezası verdi.

Encümen, ayrıca 07.03.2006 tarih ve 17/12 sayılı kararıyla Kadıköy Kaymakamlığı tarafından Mehmet Ergin Soyarslan adına tanzim edilen izin belgesini de iptal etti.



Ancak, Soyarslan 12.05.2006’da ruhsat başvurusunda bulundu ve başvuru dosyası o dönem Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Tekin tarafından onaylandı. 26.05.2006’da işyerine sinema ruhsatı verildi.



Bilirkişi raporunda, Tekin’in “ek imzayla tarih ve sayısı olmayan ruhsat denetleme raporu hazırlayarak, ‘faaliyeti uygun görülmüştür’ ibaresi yer alan bir ruhsat imzaladığı” iddia edildi.





Siyaset yasağı



Raporda, “Sanık Tekin’in Encümen’e ait ruhsat verme yetkisini Belediye Encümenini baypas ederek mevzuata aykırı işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermesi nedeniyle görevini kötüye kullandığı” belirtildi.



Tekin, görev yaptığı dönemde 9 bin dosyaya imza attığını, dosya üzerinde incelemede eksiklik görmediğini söyledi.



24 Aralık’taki karara göre Tekin’e 3 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza iyi halden 2.5 yıla düşürüldü. Tekin’e hapis yattığı süre boyunca siyaset ve ticaret yasağı getirildi.





Tekin'den savunma



Karar siyasi



Tekin, şu açıklamayı yaptı: “Siyasi bir karar, sipariş bir dava. İBB Müfettişleri verilen ruhsatla ilgili olarak ben il başkanı olduktan sonra bir suç duyurusunda bulundu. Madem bu bina usule aykırı, niye 2 yıl beklediler ve yerel seçimlerden hemen önce dava açıldı? Yine görevde olsam yine bu suçu işlerim. Yine ruhsat veririm.



10 yılda Kadıköy’de 4 bin ruhsat vermişim. Bir tane davam, suç duyurum yok. Burası da iskânlı bir bina. 20 yıllık işletme. Her ruhsatı var. Halen de açık, madem ruhsatı aykırı niye iptal etmiyorsun, bana dava açıyorsun? İtiraz edeceğim. 2 yıl değil, 200 yıl hapis verseler yine davamdan vazgeçmem.”





Movieplex: Kıymık kadar aykırılık yok



Movieplex Sinemaları’nın Teknik Müşaviri Nuriye Berberoğlu da şunları söyledi: “Yaklaşık 20 yıl önce açılan sinemalarımızın kaymakamlık ruhsatı vardı. Bu ruhsatların 5 yıllık süresi var. Encümen 2006’da ‘ruhsat süreniz doldu’ uyarısı yapınca yeni başvuru yapıldı. Son derece yasal, kıymık kadar imara aykırı bir durumu yok. Encümen kararı, eksi üçüncü katımız ve bir salonumuzla ilgiliydi, madem aykırıydı baştan niye iskân verildi. Biz projelerimizle ispat ettik. Sinemanın yeri belediyenin satışıyla alındı, Büyükşehir’in imarıyla yapıldı. İnşaat ruhsatı da var, iskân belgesi de var.”