CHP’li Gürsel Tekin: Zam, zulüm, zindan düzeninde başkanlık konuşulmaz

Türkiye’nin derdinin işsizlik, yoksulluk terör ve hapishanelerde yatan binlerce mağdur olduğuna dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP’ye anayasayı geri çekme çağrısı yaptı.

“İktidarın bu dertlerle uğraşmak yerine, tek bir kişinin derdine düşmüş olduğunu tüm milletimiz görüyor” diyen Tekin, "Şu anda yapılmaya çalışılan, Anayasa'ya uymak yerine, Anayasa'nın birilerine, hatta birine uydurulmasıdır” diye konuştu.

"Zulüm, zindan, zam"

Tekin’in T24’e değerlendirmeleri şöyle.

AKP'nin Türkiye'yi içine soktuğu 'zulüm, zindan, zam' düzeninde, 'yoksulluk, yasaklar, yolsuzluklar içinde, iktidarın tek derdinin rejim değiştirmek olduğunu görmekten dolayı üzüntü içimdeyim.

Şu anda yapılmaya çalışılan, anayasaya uymak yerine, Anayasa'nın birilerine, hatta birine uydurulmasıdır. Türkiye'nin derdi rejim değil; Türkiye'nin derdi işsizlik, yoksulluk, terör.

Türkiye'nin derdi hapishanelerde binlerce mağdur olması. İktidarın bu dertlerle uğraşmak yerine, tek bir kişinin derdine düşmüş olduğunu tüm milletimiz görüyor.

Bugüne kadar Türkiye'de erkler ayrılığını yok eden, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden, yürütmeyi tahakkümü altına alan hep darbeciler olmuştur. TBMM'ye tek adam rejimini kurmak için getirilen Anayasa değişiklik paketinin, en çok da iktidar üyelerinin "kanlı katil", "diktatör" dedikleri Beşar Esad'ın Anayasası ile benzemesi çok dikkat çekicidir.

Benim iktidara çağrım, milletin gerçek dertlerini, yani yoksulluğu, terörü öncelik yapıp, anayasa değişiklik paketini geri çekmesidir.

Tek adam rejimine karşı çıkmak, başta iktidar partisinin mensupları, MHP’ye gönül verenler, Milli Görüşçüler, merkez sağa gönül verenler, muhafazakâr demokratlar, sosyalistler, Müslüman demokratlar herkesin görevidir ve ödevidir. Tek adam rejimine karşı çıkmak sadece CHP’nin değil, yukarıda isimlerini saydığım hangi siyasi görüşte olursa olsun, siyasi yelpazenin neresinde bulunursa bulunsun vicdan sahibi toplumdaki herkesin sorunudur.