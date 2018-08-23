CHP'li Gürsel Tekin sordu: Hangi bakanın kiralık makam aracı için aylık 37 bin lira ödeniyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Hangi bakanın kiralık makam aracı için aylık 37 bin lira ödeniyor? Bu bakan kimdir?" diye sordu.

"Kamu kurumları tarafından temsil ve tanıtım gideri olarak adlandırılan harcamalara, son 5 yıl için yapılan ödeme miktarı nedir?" sorusunun da yer aldığı önergede, "Bakanlığın uhdesinde, son 5 yıl içinde hizmet alım yolu ile kiralanan ve satın alınan makam aracı sayısı ve bunlara ödenen ücretler" de soruldu.

Tekin'in soru önergesi şöyle:

“Maliye Bakanlığı verilerine göre; 2017 yılında hizmet alımı yöntemiyle kamuya 13 bin 558 yeni taşıt kiralanmış, kamu kurumlarının kiraladıkları taşıtlara ödediği kira gideri 549 milyon liraya ulaşmıştı. Üstelik kamu kurumları aynı yıl 711 milyon liralık taşıt alımı da yapmıştı. Ayrıca, devlet 2017’de, kiracı sıfatıyla oturduğu binalara da 901 milyon lira kira ödemek zorunda kalmıştı. Bakanlığınıza ait verilere bakıldığında, devletin kira giderlerinin her yıl olağanüstü düzeyde arttığını net bir şekilde görmekteyiz. Araçların ve binaların şoför, akaryakıt, yağ, bakım, yıpranma gibi giderleri göz önüne alındığında Türkiye’nin astronomik bir israfın içinde olduğu açıkça ortada. Bu araçların ve binaların giderleri vatandaşın verdiği vergilerle karşılanıyor. Bu kiralamaların masrafı tek tek 80 milyon vatandaşın cebinden çıkıyor. Milletin vergilerinden oluşan bütçenin ‘tasarruf’ anlayışından uzak bu kadar bol keseden harcanması kamu vicdanını fazlasıyla yaralıyor. Açıkçası, mal sahibi olan kamu, evdeki bulgurdan olup kiracı konumuna düşmüş durumda."