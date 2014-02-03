CHP'li Gürsel Tekin: Reza Zarrab'ın ofisini gören mobese kayıtlarını açıklayın

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Türkiye’de bugün 12 Eylül’e benzer baskıların yaşandığı olağanüstü hal dönemi uygulandığını savunarak, “Bunu yargılamalarda, yolsuzlukların üstünün örtülmesi çabalarında, TBMM’de ‘isteğe göre düzenleme yapılması’ adımlarında ve sansür uygulamalarında görüyoruz” dedi.

Gürsel Tekin, Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret ettiğini söyledi. Daha önceden belirlenmiş bir nezaket ziyareti olduğunu vurgulayan Tekin “Sohbetimizde doğal olarak bakanlarla ilgili fezlekelerin neden gelmediğini sordum” dedi. Çiçek’in verdiği yanıtı aktarmayacağını ifade eden Tekin, CHP örgütlerinin önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı önünde fezlekeler özelinde yolsuzluklara tepki olarak eylem yapacaklarını açıkladı. Bakanlarla ilgili fezlekelerin Adalet Bakanlığında geciktirilerek ne yapmak istediklerini merak ettiklerini söyleyen Tekin, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili fezleke 24 saat değil, 12 saatte jet hızıyla Meclis’e geldi. Demekki olabiliyor. Bakanlık ‘inceliyorum’ diyor. Bakanlığın inceleme yetkisi yoktur. Fezlekeleri derhal göndermek zorunda. Daha başka bakanlarla da çok ciddi iddialar var” şeklinde konuştu.

'MOBESE kayıtlarını açıklayın'

Tekin, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası savcılar ve emniyet mensuplarının görevden el çektirilmesini kimsenin açıklayamadığını ifade ederek “Yolsuzluklarla ilgili olarak bakanları neden görevden aldınız. Demekki çok önemli bir sorun var” dedi. Gürsel Tekin “Savcılar, polisler, paralel örgütlenmeler… Bunların hepsini bir an için doğru varsayalım. Sadece, yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Reza Sarraf’ın ofisine kimin girip çıktığını gören MOBESE kayıtlarını kamuoyuna açıklayın, her şeyi doğru kabul edeceğiz” diye konuştu.

Medyada dolaşan tapeler ve telefon konuşmalarının, siyasetin ne kadar kirlendiğinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Gürsel Tekin, “Bir siyasetçi olarak bundan utanıyorum. Umarım siyaset, içinde bulunduğu bu kirliliği temizler” dedi.

'Sansür, sadece dikta rejimlerinde olur'

CHP’li Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın soru önergesi ve bu önergeyle ilgili haberlerin sansür edilmesi konusundaki bir soruya “Başbakan 2005 yılında bilgi çağına geçiyoruz demişti. Bilgi çağından yasaklama çağına geriledik. Şimdi internete yasak getirilmesi hele de bir milletvekilinin soru önergesine hukuka aykırı olarak sansür getirilmesi, sadece otoriter dikta rejimlerinde olur. Bu sorunun önümüzdeki günlerde düzeltileceğini umuyor ve bekliyoruz” yanıtını verdi.

'Hukuka siyaset girmesin dedik ama…'

Gürsel Tekin, Meclis çatısı altında olağanüstü hal dönemi ihtiyaçlarına benzer düzenlemeler yapıldığını da savundu. Konuyla ilgili soruyu da Tekin “Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması girişimleri de bunlardan biri. Ancak, Başbakan, bu mahkemelerin savcısıyım dememiş miydi? Biz, başından beri yargının içine siyaset girmesin dedik. Özel yetkili mahkemelere de girmesin, HSYK’ya da girmesin istedik. Ama Adalet Bakanı Bozdağ’ın İzmir operasyonu ile ilgili telefon tapelerinde bunun aksini görüyoruz. Şimdi, gelin bu değişikliği yapalım diyerek bizden payanda olmamızı kimse beklemesin. Ancak evrensel hukuk diyorsanız, hay hay..” sözleriyle yanıtladı.