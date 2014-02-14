CHP'li Gürsel Tekin: Reza Zerrab 25 Şubat'ta serbest bırakılacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yalova'da yaptığı açıklamada 17 Aralık operasyonunda tutuklanan Reza Sarraf’ın 25 Şubat’ta serbest bırakılacağını iddia etti.

Yalova Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen aday toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürrsel Tekin ve CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce katıldı.

Doğan Haber Aajansı'nda yer alan habere göre, konuşmasında hükümeti eleştiren Gürsel Tekin, her şeyi kendisine alet edebilecek bir başbakanı hayatında görmediğini bildirerek, “Rahmetli Erbakan’ı mumla arıyoruz. Vallahi mumla arıyoruz. En azından bu kadar tahrip etmemişti. Ne dedi gözlerinizin içine bakarak,, ‘Beşiktaş Meydanı’nda türbanlı bir kız kardeşimize 150 kişi saldırmış, saldırmakla yetinmemiş bilmem ne yapmış’ Utanmadın mı şimdi sen akşam Kanal D’de onu izlerken, hiç mi sıkılmadın, hiç mi arlanmadın utanmadın. Anadolu’nun en önemli geleneklerinden birisi, bırakın 100 kişiyi 3 tane insan bir kadına elini kaldırırsa beşincisi onu linç eder. Sen hangi kültürde yetiştin Allah aşkına. Yetmedi, bu ülkede en ağır bedelleri bu ülkenin farklı insanları ödemiştir. Ne adına ödemiştir? İşte senin gibi kafalar Sivas’ta 37 tane yurttaşın ölümüne sebep olmuştur. Utanmadın mı buna sen? Gezi Parkı sadece yurttaşlarımızın en meşru hakları olan demokratik haklarını kullandıkları için zulme uğradılar. O zalimlerin zulmünden dolayı sığınabilecekleri tek liman vardı orası da en kutsal yerimiz olan camiler. Döndü utanmadan arlanmadan dedi ki ‘Camide içki içmişler’. Allah yüzümüze baktı, şerefli, namuslu, bir din adamı Fuat Hoca çıktı dedi ki, ‘Hayır öyle bir şey olmadı’ dedi. ‘Ben kendimi Allah’tan edemem’ dedi. Sağ ol Fuat Hoca, Allah razı olsun. Senin gibi din adamlarının başımızın üstünde yerimiz var. İşte din adamı arıyorsan, din adamlarımız Fuat Hoca’dır. Sizin gibi bezirgânlar değil. Hırsızlar değil. Namussuzlar değil” dedi.

'Allah'a havale ediyorum'

Diyanet İşleri Başkanını da eleştiren Tekin, şöyle devam etti:

“Hey Diyanet İşleri Başkanı. Sana da sesleniyorum. Bütün bu olup bitenlerin yanında sen bir din adamına sahip çıkamadın. O din adamı namuslu davrandığı için sekiz saat poliste ifade verdi, yetmedi cami cami onu sürgün ettiniz. Sizin hepinizi Allah’a havale ediyorum. Ey Diyanet İşleri Başkanı, hangi hakla siz bu adamı sürgün ettiniz? Nasıl Diyanet İşleri Başkanısınız ya? Nasıl inanacağız size? Sadece bu adam namuslu davrandığı için bu zulme mahkûm oldu.”

'Kumpas mumpas bilmeyiz'

17 Aralık operasyonuyla ilgili de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, “Reza Sarraf, bu meşhur işadamı. Büyük olasılıkla tarih veriyorum 25 Şubat’ta onu da serbest bırakacaklar. Altını çizerek söylüyorum Yalovalılar. 25 Şubat’ta onu da serbest bırakacaklar. Dedi ki bu, efendim paralel devlet, kumpas falan filan biz kumpasları mumpasları bilmeyiz. Sadece bir şeyi talep ediyorum Yalova’dan. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, şerefiniz onurunuz varsa 76 milyon insana birazcık saygınız varsa, istediğim çok basit bir şey. Reza Sarraf’ın ofisine giren çıkan siyasetçilerin kamerasını kamuoyu ile paylaşın. Çok ağır bir şey mi istiyoruz. Hadi diyelim savcılar size kumpas kurdu, polisler bilmem ne yaptı. Reza Sarraf’ın oraya giren çıkanların fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşın. O fotoğrafları gördüğünüzde siyasetten nefret edeceksiniz. AKP’ye oy veren vatandaşlarımız ne kadar günah işlediklerini görecektir. Açabilirler mi? Açarlarsa hepsi çıkar. Şimdi haklı olarak adam içeride diyor ki, ‘Yahu arkadaş, bir yolsuzluk olduysa, hep beraber yaptık. Ben geldim, Türkiye’deki kurallar yolsuzluk, rüşvet vermeden yürümüyor. Yürümediğine göre ne yapacaksınız. Siz paraları aldınız benden. Siz bana güvence verdiniz. Villaları millaları siz nasıl alıp satacağımı öğrettiniz. Niye ben şimdi içerideyim?’ Hayır, durun 25 Şubat’a kadar bakacağız. 25 Şubat’a kadar sabredin dediler” diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce de, konuşmasında Başbakan Erdoğan’ı eleştirdi. İnce, “Tribünlerde alkışı protestoyu yasaklayacak, interneti yasaklayacak, meclis televizyonunu kapatacak, Fas’tan telefon açacaksın ‘Alo Fatih, alt yazıyı kaldır’ diyeceksin, yatak odalarından kasalar fışkıracak, ayakkabı kutusundan dolarlar fışkıracak, sonra da utanmadan sıkılmadan bir büyük yüzsüzlükle milletin karşısına geçip ‘Bize komplo yaptılar, darbe yaptılar’ diyeceksin” dedi.

'Bizim odalarımızdan çıksa bizi taşlarlardı'

İktidarı yolsuzluğun yanı sıra yüzsüzlükle de suçlayan İnce, şöyle devam etti:

”Bizim dört bakanımız istifa etseydi, benim, genel başkan yardımcımızın odalarından kasalar çıksaydı, emin olun ki bizi taşlarlardı. Şimdi yapmamız gereken bir iş var. 30 Mart’ta belediyeleri bir gerdanlık gibi Yalova’da dizeceğiz. Partisinden istifa eden milletvekiline ‘hain’ diyor, dün ortaklık yaptığı cemaate ‘Haşhaşi’ diyor, ‘örgüt’ diyor. Savcıya, ‘paralel yapı’ diyor. ‘Seninle daha işim bitmedi’ diyor. Twitter’a bela diyor. Öğrenciye, ‘terörist’ diyor, sendikacıya, ‘dinozor’ diyor. Doktora, ‘iğne yapmasını bilmez’ diyor. Öğretmene, ‘Bütün yaz yatıyor’ diyor, MHP’ye ‘yavru muhalefet’ diyor. CHP’ye, ‘cibilliyetsiz’ diyor. Genel Başkanımıza,’ ana muhalefet müdürü’ diyor. Doğrudur, genel başkanımız geçmişte SSK’da genel müdürdü. Saklamıyoruz, gizlemiyoruz. Sen de sucuk fabrikasında sucuk müdürüydün. Biz sana ‘sucuk müdürü’ dedik mi? İETT’de asansör görevlisiydin, düğmeye basıp insan çıkarıp insan indiriyordun. Biz sana asansör müdürü dedik mi? Demedik” diye konuştu.