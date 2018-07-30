CHP'li Gürsel Tekin: İstanbul için adayım

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP’de, partinin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini açıkladı.

Kübra Par’a konuşan Tekin, “2019 yılında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak istiyorum” dedi.

Tekin adaylığını genel merkez yöneticileriyle paylaşmadığını söyleyerek, "Böyle bir ortamda buna ihtiyaç duymadım" ifadesini kullandı.

Tekin şunşarı kaydetti:

"9’a 5 kala, seçime çok kısa süre içerisinde adaylaşmanın çok yararlı olamayacağını, ne kadar uzun süre olursa o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela Sayın İnce keşke 5 ay önce açıklanabilseydi, çok büyük fark olurdu. En azından Türkiye coğrafyasında herkesle iletişim kurardı.

İstanbul çok büyük. Örneğin, 120 bin nüfuslu mahalle var. Anadolu’da 30 tane ilimiz 100 bin nüfuslu değil. Bütün buradaki insanlarla sadece 30 günlük bir seçim sürecinde iletişim kurmak çok zor.

İnce ya da Kılıçdaroğlu benim için fark etmez

Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 7 tane genel başkan ile çalıştım. Benim için öncelikle partimin kurumsal kimliği önemlidir. Gelen hangi arkadaşım olursa olsun; Sayın Genel Başkan ile çok yakın dostluğum var, Sayın İnce ile 30 yıllık bir yol arkadaşlığım var. Hiç kimseyle bir sorunum yok. Benim için fark etmez.

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