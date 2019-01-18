CHP'li Gürsel Tekin: İcra dosyası sayısı son 16 yılda 8 milyondan 20 milyona çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün Ankara Adliyesi İcra Mahkemeleri önünde bir basın toplantısı düzenleyerek, ekonomik sorunların nedeniyle icralık olanların hızla arttığını açıkladı. Son 16 yılın icra dosyası verilerini açıklayan Tekin, “AKP iktidara geldiğinde, 2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı” dedi.

20 milyon icra dosyası olan bir ülkede ekonominin sürdürülemez olduğunu belirten Tekin, icra borcu sebebiyle başta İstanbul olmak üzere 7 büyükşehirde her gün intihar eden onlarca yurttaşın olduğuna dikkat çekti. Tekin, şunları kaydetti:

“İstisnasız her gün 7 bin tane icra dosyası açılıyor, her gün 7 bin ocak sönüyor.”

"Manzara içler acısı"

Açıklamayı adliyenin önünde yapmasının nedenlerine de değinen Tekin, şöyle konuştu:

“Arkamızda saray ve ekonomi kurmayları, solda AKP Genel Merkezi, sağda CHP Genel Merkezi, biraz ileride TOBB, Ankara Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nı görebiliyorsunuz. Bütün bu merkezin ortasında ise bir icra dairesi var. Burası hem başkentin hem 86 milyon yurttaşımızın kalbi. Ama bu icra dairesinin içindeki manzara içler acısı.”