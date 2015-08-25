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CHP'li Gürsel Tekin: Davutoğlu'nun teklifini kabul edenle yollarımızı ayırırız

CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Gür­sel Te­kin, 'Ta­li­mat­la­rı sa­de­ce ve sa­de­ce Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan alı­rı­z' de­di

25 Ağustos 2015 17:21

CHP Ge­nel Sek­re­te­ri Gür­sel Te­kin, AKP’nin CHP’de muhalif olarak görülen milletvekillerine bakanlık teklif edeceği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlık teklif edilecek isimleri arasında kendi adı da geçen Tekin “Ta­li­mat­la­rı sa­de­ce ve sa­de­ce Kı­lıç­da­roğ­lu­’n­dan alı­rı­z” de­di.

CHP kül­tü­rü­nün bu­nu as­la ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni kay­de­den Te­kin, “CHP kül­tü­rü­nü al­mış hiç­bir si­ya­si böy­le bir tek­li­fi as­la ka­bul et­mez. Tek­li­fi ka­bul eden kim olur­sa ol­sun kim ol­du­ğu­na hiç bak­ma­dan yol­la­rı­mız ay­rı­lı­r” ifadelerini kullandı.

Eko­no­mik tab­lo­ya dik­kat çe­ken Te­kin, Da­vu­toğ­lu­’na şu öne­ri­de bu­lun­du:

“Ca­ri açık çok yük­sek. Ma­dem dı­şa­rı­dan ba­kan ara­yı­şı var. Gür­sel Te­ki­n’­i, De­niz Bay­ka­l’­ı bı­rak­sın­lar. Rı­za Sar­ra­f’­ı ba­kan yap­sın­lar. Ca­ri açı­ğı ka­pa­tıp eko­no­mik kriz­den kur­tul­muş olur­lar.”

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