CHP'li Gürsel Tekin: Davutoğlu'nun teklifini kabul edenle yollarımızı ayırırız

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP’nin CHP’de muhalif olarak görülen milletvekillerine bakanlık teklif edeceği iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlık teklif edilecek isimleri arasında kendi adı da geçen Tekin “Talimatları sadece ve sadece Kılıçdaroğlu’ndan alırız” dedi.
CHP kültürünün bunu asla kabul etmeyeceğini kaydeden Tekin, “CHP kültürünü almış hiçbir siyasi böyle bir teklifi asla kabul etmez. Teklifi kabul eden kim olursa olsun kim olduğuna hiç bakmadan yollarımız ayrılır” ifadelerini kullandı.
Ekonomik tabloya dikkat çeken Tekin, Davutoğlu’na şu öneride bulundu:
“Cari açık çok yüksek. Madem dışarıdan bakan arayışı var. Gürsel Tekin’i, Deniz Baykal’ı bıraksınlar. Rıza Sarraf’ı bakan yapsınlar. Cari açığı kapatıp ekonomik krizden kurtulmuş olurlar.”