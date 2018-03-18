T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin: Cumhuriyet çalışanlarının kaderi; en ağır dönemlerde bedel ödediler

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti

18 Mart 2018 12:22

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ın tahliyesinin ardından, CHP Milletvekili Gürsel Tekin  gazeteyi ziyaret etti. Tekin, Cumhuriyet çalışanlarının kaderi olduğunu kaydeden "Sıkı yönetim ve en ağır dönemlerde bedel ödediler" 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Murat Sabuncu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın da bir önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti. Bu sistemin Cumhuriyet çalışanlarının kaderi olduğuna değinen Tekin şöyle konuştu, “Sıkı yönetim ve en ağır dönemlerde bedel ödediler. Ben özellikle 1952 yılında itibaren Türkiye’deki faili meçhul cinayetler ilgili bir çalışma yaptım. Hep solcular mağdur olmuştur. Bedeller ödenecektir. Altını çizerek söylüyorum kimsenin bu mağduriyetleri yaşamasını istemiyorum.

ETİKETLER

Cumhuriyet gazetesiGürsle TekinMurat SabuncuAhmet Şık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24