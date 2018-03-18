CHP'li Gürsel Tekin: Cumhuriyet çalışanlarının kaderi; en ağır dönemlerde bedel ödediler

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ın tahliyesinin ardından, CHP Milletvekili Gürsel Tekin gazeteyi ziyaret etti. Tekin, Cumhuriyet çalışanlarının kaderi olduğunu kaydeden "Sıkı yönetim ve en ağır dönemlerde bedel ödediler"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Murat Sabuncu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın da bir önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti. Bu sistemin Cumhuriyet çalışanlarının kaderi olduğuna değinen Tekin şöyle konuştu, “Sıkı yönetim ve en ağır dönemlerde bedel ödediler. Ben özellikle 1952 yılında itibaren Türkiye’deki faili meçhul cinayetler ilgili bir çalışma yaptım. Hep solcular mağdur olmuştur. Bedeller ödenecektir. Altını çizerek söylüyorum kimsenin bu mağduriyetleri yaşamasını istemiyorum.