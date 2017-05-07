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CHP'li Gürsel Tekin: CHP'de yaşananlar hükümetin tuzağıdır; Kılıçdaroğlu keşke tek adam olabilseydi

"Yüzde 55'in beklentisi hukuk mücadelesini sonuna kadar yürütmektir"

07 Mayıs 2017 13:05

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan krize ve Selin Sayek Böke'nin istifasına ilişkin olarak, "Arkadaşlarımız şikâyetlerini yanlış yere söyledi. Hükümet ne zaman sıkışsa CHP'de bir gedik açılıyor, yaşananlar hükümetin tuzağıdır" görüşünü dile getirdi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in hazırlayıp sunduğu 'Hafta Sonu' programında konuşan Tekin, "Yüzde 55, belki daha fazla olan saf tutan, direnç gösteren bütün seçmenlerimden özür diliyorum. Neden? Yüzde 55'in beklentisi hukuk mücadelesini sonuna kadar yürütmektir. Sonuna kadar yürüyecek" dedi.

"CHP'de kurultay yöntemleri bellidir" diyen Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu ile 6 yıl çalıştım. En çok eleştirenlerden biri de benim. Keşke tek adam olabilseydi. Aksine fazla hoşgörülü" diye konuştu.

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