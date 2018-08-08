CHP'li Gürsel Tekin: Berberoğlu ilaçlarını almayı bıraktı

CHP’li Gürsel Tekin, Yargıtay’ın kararından sonra 1 aydır kimseyle görüşmeyen Enis Berberoğlu için eyleme hazırlandıklarını söyleyerek Berberoğlu’nun yüksek tansiyon hatası olduğunu ve Berberoğlu'nun ilaçlarını almayı bıraktığını söyledi. Tekin, "Sağlığı konusundaki endişelerimiz artıyor" dedi.

Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmaması halinde yapılacak eyleme ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten CHP Milletvekili Gürsel Tekin, “Berberoğlu konusunda susmayacağımızı, Türkiye’de hukukun siyasallaşmasına izin vermeyeceğimizi herkes görecek” dedi. Tekin, Yüksek tansiyon hastası olan Berberoğlu’yla bir aydır görüşemediklerini belirterek, “İlaçlarını da almıyor. Sağlığı konusundaki endişelerimiz artıyor” dedi.

Yargıtay 16. Dairesi’nin, Berberoğlu için yapılan “yargılamanın durması ve tahliye” istemli başvuruyu reddetmesinin ardından gözler, bu karara yapılan itirazı görüşecek olan Yargıtay 17. Dairesi’ne çevrildi. Tekin, “Bizim beklentimiz Yargıtay ’dan yüzde 80 ihtimalle tahliye kararının çıkması durumundadır. Çıkmazsa, Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Orda ise yüzde 100 Enis Berberoğlu’nun lehine karar çıkacak” ifadesini kullandı.

İç hukuk yollarının sonuç vermesinin sadece Berberoğlu için değil Türkiye’deki hukuk düzeninin geleceği için “hayati önemde” olduğunu vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

“Arkadaşımız tutsak, adeta esir alınmış. Alman, Fransız gazetecileri serbest bırakan, ABD’yle papaz pazarlığı yapan hükümet, hukuku siyasallaştırmıştır. Hukuk sistemindeki bu rezalete son verilmelidir. Eğer Yargıtay’dan, Anayasa Mahkemesi’nden istediğimiz sonuçları alamazsak her türlü demokratik protesto hakkımızı kullanacağız.”

Tekin, Türkiye genelinde yapılmasi planlanan eyleme ilişkin hazırlıkların da devam ettiğini belirterek, "Berberoğlu konusunda susmayacağımızı, Türkiye’de hukukun siyasallaşmasına izin vermeyeceğimizi herkes görecek” dedi.

Yargıtay 16. Dairesi’nin kararının ardından Berberoğlu’nun “açık-kapalı görüşe çıkmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme” kararı aldığını hatırlatan Tekin, “Kendisiyle bir aydır görüşemiyoruz. Yüksek tansiyon rahatsızlığı var. İlaçlarını da almıyor. Sağlığı konusundaki endişelerimiz artıyor” ifadesini kullandı.