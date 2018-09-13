CHP'li Gürer: İş cinayetlerinde Avrupa birincisi olmamız, iktidarın umurunda değil

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarının artan iş cinayetlerine karşı duyarsız kalmasının, Türkiye’yi bu olumsuzlukta Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü yaptığını söyledi. Sadece ağustos ayında 133, bu yılın ilk 8 ayında ise 1290 işçinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Gürer, “Utanılacak bir durum olan bu vahim tablo karşısında, iktidarın duyarsız kalması endişe verici boyutlara ulaşmıştır” dedi.

CHP’li Gürer, Türkiye’yi dünya genelinde üçüncü, Avrupa’da ise ilk sıraya yerleştiren iş cinayetleriyle ilgili olarak AKP iktidara sert eleştirilerde bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nin “Ağustos Ayı İş Cinayetleri Raporu” üzerinden değerlendirme yapan Gürer, bu yılın ilk 8 ayında 1290, Ağustos ayında ise 133 işçi ve memurun, iş kazalarında hayatına kaybettiğini belirtti.

Ağustos ayındaki iş cinayetlerinde ölenlerden sadece 4’ünün sendikalı, 176’sının ise sendikasız olduğuna vurgu yapan Gürer, iş kazalarında hayatlarını kaybedenlerden sendikalı olanların oranının sadece yüzde 2.22 olmasının, örgütsüz ve sendikasızlığın bir yansıması olduğuna işaret etti.

Hazırlanan rapora göre iş kazalarının yüzde 33’ünün tarım-orman, yüzde 15’inin inşaat, yüzde 10’unun taşımacılık, yüzde 10’unun ticaret ve büro, yüzde 7’sinin ise genel iş kolunda olduğunu kaydeden Gürer, “İş cinayetlerinde mevsimlik tarım işçileri ilk sırada yer alıyor. Doğup büyüdükleri yerlerden uzak bölgelere ekmek parası için yola çıkan tarım işçileri genel olarak yollardaki trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor. Tarım işçilerinin yaşadığı kazalar her geçen yıl biraz daha artıyor. Yetkililerin hangi iş kolunda hangi iş kazalarının artış gösterdiğini dikkate almaları ve bu verilere göre düzenleme ve denetimlerini artırmaları gerekiyor” diye konuştu.

Ezilme ve göçükle gelen kazalar ilk sırada

Araştırmaya göre iş kazalarında ölenlerin yüzde 24’ünün ezilme veya göçük, yüzde 19’unun trafik-servis kazası, yüzde 11’inin kalp krizi nedeniyle meydana geldiğini belirten Gürer, en çok kazaların meydana geldiği illerin İstanbul, Bursa, Antalya, Gaziantep, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya ve Sakarya olduğunu vurguladı.

İş kazalarında 7 Suriyeli, 2 Afgan, 2 Türkmen, 1 Ahıskalı ve 1 Azeri olmak üzere 14 mülteci ve göçmenin hayatını kaybettiğinin, Ağustos Ayı İş Kazaları Raporunda yer aldığına dikkat çeken Gürer, “İş kazalarında hayatlarını kaybedenlerin arasında mültecilerin de son yıllarda artış gösterdiği gözlenmektedir. Ucuz ve güvencesiz çalıştırılan göçmen ve mülteciler de ülkemizin bu konudaki kaderine ortak olmakta ve iş kazalarına kurban gitmektedirler. Yokluk ve yoksulluk göçmen ve mülteciler arasında kayıtdışı çalışmayı neredeyse mecbur kılmıştır. Bu veriler de yetkilerin üzerinde durması gereken ciddi bir detaydır” şeklinde konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, açıklamasında çocuk işçi ölümlerine de vurgu yaptı. Ağustos ayındaki iş kazalarında 3’ü 14 yaşın altında 11 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Gürer, “Çocuk işçi cinayetlerinin genel olarak tarım, tekstil, inşaat ve genel iş kollarında meydana geldiği görülmektedir. Ülkemizin kanayan yarası olan çocuk işçilik konusunda acil önlemler alınmalıdır. Konu sürekli gündemde olmasına rağmen iktidar, çözüm üretici hiçbir girişimde bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

"Utanılacak bir durum"

İş cinayetlerinin her geçen yıl artmasına ve konunun sürekli gündemde tutulmasına rağmen, iktidarın bu konuda ki vurdumduymaz tavrının endişe verici boyutlara ulaştığını söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizi Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıraya getiren iş cinayetleri ile ilgili bu kadar duyarsız olunması, ne yazık ki bu alanda yaşanan acıların devam edeceğini gösteriyor. Utanılacak ve önlem alınması gereken bu durum karşısında, neden bu kadar duyarsız kalındığına anlam veremiyoruz. İktidar çok vahim olan bu tablo karşısında derhal gerekli önlemleri almalı, iş kazalarında yaşanan acılara artık bir son verilmesi için girişimde bulunmalıdır” dedi.

Bu arada CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iş cinayetleriyle ilgili sorunu, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yönelttiği yazı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

6331 sayılı yasa neden kağıt üzerinde kalıyor?

Yılın ilk 8 ayında meydana gelen iş kazalarıyla ilgili istatistiki verileri ortaya koyan Gürer, “İş cinayetleri neden önlenememektedir? 6331 sayılı yasanın uygulanması ve takibindeki sorun nedir? İş cinayetlerini yok edecek önlemler alınıyorsa, kazalar neden artmaktır? İş cinayetlerinde Avrupa birincisi olmamız neden bakanlığı rahatsız etmiyor ki bu durumun değişmesi için ciddi yaptırımlar uygulanmamaktadır? İş Sağlığı ve Güvenliğini esas alan 6331 sayılı yasa kağıt üzerinde kalmaktan çıkıp uygulanır kılınmaya ne zaman geçilecektir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.