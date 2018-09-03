CHP'li Günaydın: Türkiye'de 81 ilde şap hastalığı bulunmayan yer yok, hayvan hastalıkları kol geziyor

CHP Parti Meclisi Üyesi (PM) üyesi Gökhan Günaydın, hayvan hastalıkları konusunda düzenli denetim yapan veterinerlik hizmetinin kamusal olmaktan çıkarıldığını, Tarım Bakanlığı’nın alanda hiçbir varlığının olmadığını söyledi. Günaydın, “Hayvan hastalıkları Türkiye’de kol gezmektedir. Hayvancılıkla ilgili genel müdürlük var ama bu iş kamusal olmaktan çıktı. Devlete bağlı veteriner hekimler artık bu işleri yapmıyor, özel sektörde para karşılığı yapıyor” dedi. Türkiye’de 81 ilde şap hastalığı bulunmayan yer olmadığı iddiasında bulunan Günaydın, ithalatla gelen hayvanların önemli bölümünün Türkiye’nin dört bir yanına hastalık yaydığına dikkat çekiyor.

Şarbon vakasıyla ilgili kaygılar devam ederken hastalığın nedenleri de tartışılıyor. 2012 yılında 16 bin 220 köy ve 1.583 beldeyi bir anda mahalle yapan Büyükşehir Yasası da okların çevrildiği adres olurken yasanın tek başına gerekçe oluşturmayacağına dikkat çeken CHP’li Günaydın, “Esas önemli olan Türkiye’de hayvan sağlığı ve veterinerlik işlerinin çökmüş olmasıdır” dedi. CHP, söz konusu yasayı anayasaya aykırılık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

İçlerinde şap hastalığının da bulunduğu pek çok hastalığın hem hayvanları hem de zoonos hastalık olma niteliğiyle insanlığı tehdit ettiğine dikkat çeken CHP’li Gökhan Günaydın’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Esas önemli olan Türkiye’de hayvan sağlığı ve veterinerlik işlerinin çökmüş olmasıdır”

2014 yılında önce 29 il daha sonra Ordu’nun eklenmesiyle 30 il Büyükşehir belediyesi yapıldı. İl sınırlarıyla belediye sınırları çakıştırıldı. 30 ildeki bütün köyler mahalle ilan edildi. Bu bağlamda buralarda aslında tarım ve hayvancılık dolaylı olarak yasaklanmış oldu. Ankara’da Çubuk’ta havaalanına yakın bir bölgede yapılan hayvancılık faaliyetleri yasaklandı. Buna karşın Meclis’te çıkarılan bir yasa ile kırsal alanının karakteri değişmiyor. Buralarda hayvancılık yapılmaya devam edildi. Esas önemli olan Türkiye’de hayvan sağlığı ve veterinerlik işlerinin çökmüş olmasıdır.

“Veterinerlik hizmeti kamusal olmaktan çıktı”

Çünkü Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü döneminde veteriner hizmetleri bir kamusal hizmetti, ve köylünün hayvan hastalıklarına kamu müdahale eder ve düzenli denetimler yapardı. Şu anda Tarım Bakanlığı’nın alanda hiçbir varlığı yoktur, alandan tümüyle kopuktur. Hayvan hastalıkları Türkiye’de kol gezmektedir. Hayvancılıkla ilgili genel müdürlük var ama bu iş kamusal olmaktan çıktı. Devlete bağlı veteriner hekimler artık bu işleri yapmıyor, özel sektörde para karşılığı yapıyor.

"Türkiye’nin 81 ilinde şap hastalığı bulunmayan yer yoktur”

Sadece şarbon değil, şap hastalığı. Türkiye’de sadece Trakya’da 3 il şaptan ari olarak ilan edildi. Ben iddiayla söylüyorum Türkiye’de 81 il de şap hastalığı bulunmayan yer yoktur. Bu bağlamda içlerinde şap hastalığının da bulunduğu pek çok hastalık hem hayvanları hem de zoonos hastalık olma niteliğiyle insanlığı tehdit ediyor.

“Dünyanın bir yanından memlekete hayvan geliyor”

Türkiye’nin bu temel sorunun yanına son 4-5 yıldır ithalat furyası başka bir şey daha ilave edildi. Dünyanın bir yanından memlekete hayvan geliyor. Bu bağlamda dünyanın her tarafından ve maalesef son derece kontrolsüz koşullarda rant ekonomisin dayalı ithalat yapılıyor. Bu ithalatla gelen hayvanların önemli bölümü Türkiye’nin dört bir yanına hastalık yayıyor.

Büyükşehir yasasının şarbona etkisi ne?

Normalde büyükşehir yasası köyleri mahalleye dönüştürdü. Normalde mahallerde tarımsal faaliyetleri yasaklıyor. Kente hayvancılık yapılamaz. Bu alanların temel karakteristiği belki yüzyıl daha değişmeyecek. Buralarda hayvancılık yapılmaya devam ediyor. Bunu hayvan hastalıklarına etkisi ne, Türkiye’de veterinerlik hizmeti olsa köydeki ahıra da, mahallede i ahıra da veteriner girer. İkisine de girmiyor. Dolayısıyla Büyükşehir yasası geldi bundan dolayı bu işler noktaya bu geldi yorumu teoride doğru olabilir ama pratikte bir karşılığı yok. Memlekette hayvancılığın ve tarım yönetiminin çökmesinin sonucudur bu. Etkisi doğrudan değil dolaylıdır.