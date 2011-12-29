CHP'li Günaydın: Hak ettikleri bombalanarak öldürülmek değildi

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Türkiye-Irak sınırında meydana gelen olaya ilişkin, "Her ne kadar kaçakçılık işlemi yapan kişiler yasa dışı bir işlem içerisinde olmuş olsalar da hak ettikleri bombalanarak öldürülmek değildir" dedi.



Günaydın, partisince TMMOB Konferans Salonu’nda düzenlenen yerel yönetimler toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.



Irak’ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyonda "köylülerin öldürüldüğü" iddialarına ilişkin Günaydın, henüz net bilgilerin gelmediğini söyledi.



Günaydın, bu nedenle yapılacak yorumların dikkatli yapılması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Bir ülkenin kendi sınırlarını korumasını ve iç güvenliğini garanti altına almasını anlayışla karşılamak lazım. Ancak istihbari faaliyetlerle, bu istihbari faaliyetler sonrası yapılacak operasyonları da dikkatli gerçekleştirmek lazım. Her ne kadar kaçakçılık işlemi yapan kişiler yasa dışı bir işlem içerisinde olmuş olsalar da hak ettikleri bombalanarak öldürülmek değildir.



Emniyet güçlerinin bu alanda yapacakları açıklamalardan sonra biz de tavrımızı net olarak belirteceğiz."

"Bu istihbaratı sorgulamak gerekiyor"



CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "terör örgütüne yönelik operasyon sırasında köylülerin öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Sınır ötesi harekatların ülkeye ne kadar yararlı olduğu konuşulmalı" dedi.



Aygün, TBMM’de CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ile basın toplantısı düzenlendi. "Türkiye’nin son aylarda resmen cinnet dönemine girdiğini" iddia eden Aygün, "Gazeteciler, avukatlar artık 30’ar, 40’ar tutuklanmaya başlandı. Tutuklanan gazeteci sayısı 99’u buldu" dedi.



Aygün, "Bu nasıl bir istihbarat ki orada mazot kaçakçılığıyla geçindiği yıllardır bilinen köylüler, bir anda PKK’lı oluyor ve bombardımanla öldürülüyor? Bu istihbaratı sorgulamak gerekiyor. Tezkerenin de sorgulanması gerekiyor. Sınır ötesi harekatların ülkeye ne kadar yararlı olduğu konuşulmalı" ifadelerini kullandı.



"Terör örgütüne yönelik operasyon sırasında köylülerin öldürüldüğü" iddiasına ilişkin Genelkurmay Başkanlığının açıklamasını da eleştiren Aygün, "Genelkurmay’ın açıklamasını biraz ’kurunun yanında yaş da yanıyor’ gibi algıladım. Çok üzüldüm" dedi.



CHP’li Fırat da İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, "PKK’lı" diyerek herkesi hedef gösterdiğini ileri sürdü. Fırat, "Burada istihbarat net olarak değerlendirilip, objektif sonuca gidilememiş. Orada askerin karşısında silahlı bir güç yok. Belli ki ’orada canlı ne varsa öldürülsün’ diye yapılmış. İnsanların imha edilmesi amaçlanmış" iddiasında bulundu.





'İçişleri herkesi terörist olarak gösterirse’



CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Şırnak il başkanı ve Uludere ilçe başkanından aldığı bilgileri paylaştı. Bölgede hayvan kaçakçılığı, çay kaçakçılığı, son yıllarda da akaryakıt kaçakçılığı yapıldığın söyleyen Fırat, “ Teknolojinin geliştiği bu dönemde sivil insanların ayırt edilmesi hiçte zor değil. Bu olay üzücü bir olaydır. İçişleri Bakanı herkesi PKK'nın yanında terörist ilan ediyor. BDP'yi bile işbirlikçi organik bağı var diye hedef gösterdi. Bunu İçişleri Bakanı açıklarsa sınırda askerler de orada geçen her türlü canlıyı öldürme yetkisini kendinde görür. Bunun sorumlusu İçişleri Bakanı, hükümettir" dedi.



Olayda 35 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yolda öldüğünü, 4 kişinin kayıp olduğunu, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu açıklayan Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile irtibat içinde olduklarını bölgede inceleme ve cenaze törenlerine katılma noktasında bir heyetle yola çıkabileceklerini söyledi.



'Son derece rahatsız edici'

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Şırnak’ta köylülerin öldürüldüğü iddialarına, "Resmi açıklamanın detaylarını bilmiyorum, ancak tabii ki sivillerin böyle bir terörle mücadele ortamında zarar görmesi son derece rahatsız edici" dedi.



"Resmi açıklamanın detaylarını bilmiyorum, ancak tabii ki sivillerin böyle bir terörle mücadele ortamında zarar görmesi son derece rahatsız edici diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir resmi açıklamayı görmek istiyorum. Arkadaşlarımızın bu konuda detaylı bir araştırması oldu, bu konuda bir açıklama yapacaklar, kendileriyle görüşeceğim, onların bilgi vermesini daha uygun buluyorum şu arada."

