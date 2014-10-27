CHP'li Güler: CHP, resmi açıklamaları ve belgeleriyle maalesef Kürtçü siyasete çiçek uzatıyor

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ) panelinde parti yönetiminden ılımlı mesajlar verilen Avrupa Yerel Yönetimler Özereklik Şartı'yla ilgili, "Biz iktidara gelince çekinceleri kaldıracağız demek, bugün Kürtçü siyasete çiçek uzatmak demektir" dedi. Avrupa Yerel Yönetimler Özerkli Şartı’nın ülkeleri federal örgütlenmeye doğru iten bir sözleşme olduğunu vurgulayan Güler, “İdari federalizm ve mali federalizm. Bu ikisi olduğu zaman başka bir şeye de gerek kalmıyor zaten” dedi.

‘İdari ve mali federalizm getirilmek isteniyor’

Güler, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Yahyakaptan Şubesi tarafından düzenlenen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Nedir konulu panele konuşmacı olarak katıldı. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in de konuşmacı olduğu panel Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde gerçekleştirildi.

‘Çekincenin kaldırılmadığı iki paragraf var’

Konuşmasına Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın tarihçesi ile başlayan Birgül Ayman Güler, düzenlemenin Türkiye tarafından kabul ediliş sürecini anlattı. 1 Nisan 1993’ten itibaren Türkiye’de yürürlükte olan düzenlemede, çıkarılan yasalarla iki tanesi dışında bütün çekincelerin kaldırıldığını ifade eden Güler; “İki paragraf var. Bu iki paragraf çıkarılan yasalarla düzenlenmedi. Yani Türkiye’nin çekincesi var hala. Özerklik Şartı’nın 9. Maddesinin 4. paragrafı ve 8. Maddesinin 3. paragrafı. Bu ikisine ilişkin hiçbir girişimde bulunulmuyor. Mesele de buradadır. Bu iki maddeden bir tanesi mali federalizm ikincisi de idari federalizm. İdari yerelleşme ya da ademi merkeziyet değil idari federalizm” diye konuştu.

‘PKK-BDP -HDP cenahı’

Güler sözlerini şöyle sürdürdü: “Mali hükümler de öyle. Hakkaniyete uygun bir kaynak paylaşımı değil mali federalizm. Yani merkezi idare ile yerel idarenin arasındaki gelir kaynaklarını paylaştırımından söz ediyorum. Bana buradaki petrol gelirlerini bırakacaksın, burası benim vatanım dedi. Doğru mu? Şimdi bu mali federalizmin ve idari federalizmin yolunu açacak değişikliği yasalarda yapılacak değişikliklerle ortaya koyamazsınız. Nitelikleri gereği bu iki madde Anayasa değişikliği ister. Bunu PKK-BDP- HDP cenahı gayet iyi biliyor. Bu iki maddenin Bakanlar Kurulu Kararı ile hayata geçirilemeyeceği bilindiği için karşımızda danışıklı dövüş herkes birbirini bekliyor. Ne için? Yeni Anayasa için.”

‘Etnik milliyetçiliğin siyasi aracı’

Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartı’nın Türkiye’de etnik milliyetçiliğin taleplerini karşılayacak siyasi bir araca dönüştürüldüğünü belirten Güler; “Bu doğrudan doğruya devlet örgütlenmesi problemidir. Devlet örgütlenmesi probleminde merkeziyetçilik ilkesini mi benimseyeceksiniz federasyon ilkesini mi benimseyeceksiniz? Soru bundan ibarettir” dedi.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ülkeleri federal örgütlenmeye doğru iten bir sözleşme olduğunu belirten CHP’li Güler, “idari federalizm ve mali federalizm. Bu ikisi olduğu zaman başka bir şeye de gerek kalmıyor zaten” dedi.

‘Üniter Devletten vazgeçin deniyor’

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile yeni Anayasa’da idarenin bütünlüğü ilkesinin kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Güler, konuşmasının devamında; “Bizden üniter devlet örgütlenmesinin hammaddesini oluşturan idarenin bütünlüğü ilkesinden vazgeçmemizi istiyor. Kanımca Türkiye’de mevcut sorunları çözmenin yolu üniter devlet ilkesinden vazgeçmek değildir. Üniter devlet ilkesini merkeziyetçilik ilkesini güçlendirmek onun çevresinde güçlü yerel yönetim sistemi kurmak bizim alabileceğimiz tek mesafe, takip edebileceğimiz tek hedeftir” dedi.

‘Niye kaldıralım?’

CHP’nin “iktidar olmamız halinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını kabul edeceğiz” iddiasının anlamlı olmadığını vurgulayan Güler şöyle dedi: “ Bizim resmi açıklamalarımızda ve belgelerimizde maalesef bu ifade var. İktidar olmamız halinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul edeceğiz. Bu şart Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edildi zaten. Bütün çekinceleri kaldıracağım. Niye? Niye kaldıralım ki bu çekinceleri? “Biz iktidara gelince çekinceleri kaldıracağız” demek bugün Kürtçü siyasete çiçek uzatmak demektir. Küreselci siyasete de evet Türkiye için yeni Anayasa yapılmasına omuz vereceğiz. Ey küresel dünya, yeni Anayasa söz konusuysa önünde engel olmayacağız demektir. Bağlı olduğum değerler, mensubu olduğum partimin ilkeleri ve Türkiye’de gerçekleştirmek zorunda olduğu gidişat bakımından hiçbir şekilde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı çerçevesinde Türkiye’nin üniter örgütlenmesini zedeleyecek yollara başvuramayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle bu kalabalığa, karanlığa gelen ne dediği belli olamayan sözde seçim hedeflerini hepimizin çok iyi düşünmek zorunda olduğumuz kanısındayım.”

‘Bir siyasi parti iki anlamlı konuşamaz’

“CHP olarak iktidar olduğumuzda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını kaldıracağız diyorsanız gerçekten bir şey söylüyorsunuz demektir. Anayasada bu şarta uygun değişiklik yapmayı taahhüt etmiş olursunuz” diyen Güler; “bunu Hakkari’de söylediğiniz zaman Kürt sorunuyla ilgili olarak bunu yapacağım demiş olduğunuz için söylediğiniz sözün düzeltilmesi mümkün olmuyor. Çünkü iki anlam üzerinden yürüyorsunuz. Bir siyasi parti iki anlamlı konuşamaz. Bir siyasi parti sözünü her ne ise uygun üslupla söyleme hakkına sahiptir. Ama bir sözü iki ayrı ters amaca hizmet edecek şekilde dile getiremezsiniz. Eğer böyle yaparsanız kendi seçmeninizi aldatmış olursunuz. İktidar talebi böyle bir çalışma üzerine inşa edilemez” ifadelerini kullandı.