CHP'li Güler: Cemaat bir deniz kabuklusu, AKP balinasından sonra bize yapıştı

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, “Cemaat bir deniz kabuklusudur. Kabuklular balinaya yapışmadan hayatlarını sürdüremiyor. Balinaya yapışan kabuklular bir süre sonra balinayı ağırlaştırırlar. Balinalar da sığ sulara giderek sürtünmeyle üzerlerindeki kabuklulardan kurtulur ve sonra tekrar açılırlarmış. Hayatlarını da ancak kabuklulardan temizlendikleri zaman sürdürebilirlermiş. Cemaat AKP balinasına yapıştı ancak AKP balinası bundan silkelenerek kurtuldu” dedi.

Güler, “CHP ve MHP balinalarına yapışmak için elinden geleni yaptı. Ne yazık ki bizim bazı arkadaşlarımız da bunların çok büyük bir güç oldukları gerekçesiyle 'niye olmasın, biz herkesten oy alırız' dedi. Bizim adaylarımız cemaat televizyonlarında propaganda yapmaya başladıysa bizim izlediğimiz televizyonlarda Fethullah Gülen reklamları boy göstermeye başladıysa , eğer cemaatin ileri gelenleri biz CHP'ye oy vereceğiz diye konuşmaya başladıysa o zaman bu kabuklu bize yapışmıştır demektir" diye konuştu.

Kadıköy Caddebostan'daki Irmak Okulları Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ulusal Uyanış' konulu konferansa CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, İstanbul Milletvekili Nur Serter, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, emekli Tuğamiral Türker Ertürk ve Birleşik Kamu-İş Anadolu Yardımcı Başkanı Abidin Baysal konuşmacı olarak katıldı.

'Bizim klasik seçmen tabanımız büyümüyor'

CHP Milletvekilleri Nur Serter ve Birgül Ayman Güler konuşmalarında 30 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiler. Nur Serter, Ak Parti'nin aldığı oy oranının, siyaset dışı çeşitli nedenleri olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin doğurganlık haritasını incelediğimiz zaman Türkiye'de nüfusun Batı'da özellikle Batı Marmara'da Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin belli bir kesiminde gerilediğini görüyoruz. Yani bu bölgede yaşayan insanlar çocuk sayısını minimize etmiş durumdalar. Nüfus, Doğu ve Güneydoğu'da, Batı'ya oranla 4 kat artıyor. Şanlıurfa'da bir kişinin kişi başına düşen çocuk sayısı 4 iken, Kırklareli'nde 1.4 oluyor. Türkiye'de çağdaş değerleri, Atatürkçülüğü savunan CHP ve benzeri partilerin klasik seçmen kitlesinde bir durağanlık hatta bir azalma meydana gelirken, AKP'ye ve BDP'ye oy veren kesimlerde çok ciddi nüfus artışı olduğunun altını çizelim. Herşey buna bağlanamaz ancak bunu gözardı edemeyiz. 18 yıl, bir seçmen kuşağıdır. Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya gittiniz zaman aile başına çocuk sayısı kimi ailelerde 12-13'e ulaşırken Batı'ya geldiğiniz zaman bunun azaldığını görüyoruz. Yani bizim klasik seçmen tabanımız büyümezken, AKP ve BDP hızla büyüyor. Bunun içinde başbakan ısrarlı bir şekilde '3 çocuk' sloganını dile getiriyor" diye konuştu.

'Bir muhalefet partisi milletvekili olarak söylemem gerekir'

Konuşmasında "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar oy almasının objektif bir başka nedeni yerel yönetimlerde başarılı olmasıdır" diyen Serter şöyle devam etti: "Bir muhaletefet partisi milletvekili olarak bunu söylememem gerekir belki ancak AKP yerel yönetimlerde başarılıdır ve insanları kucaklayıcıdır. Herhangibir AKP'li belediyenin kapısını çalan herkes buyur ediliyor, çay ikram ediliyor, sorunu not alınıyor. CHP'li belediyeler de özellikle kendinden olanlara karşı tarafsız olayım kaygısıyla dışlayıcı ve onlara yabancılaşan bir politika izliyor. Bizim belediyeci arkadaşlar sanki tarafsızlık bize aitmiş gibi yabancıya hizmet ediyor kendinden olanı dışlıyor. CHP'de kendinden olanı dışlayıp, kendinden olmayanı kucak açan bir gelenek gelişmiş durumda. Sürekli kendinden olanı, kıran, üzen, motivasyonunu yok eden bir gelenek, tabanımızın, üyelerimizin örgütlerimizin önemli ölçüde şevkini kırıyor."

Güler: Yerel seçimlerde başarısız olduk

Birgül Ayman Güler de konuşmasında CHP'nin yerel seçimlerde büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, başarısızlığın nedeninin partinin 'altı ok' doğrultusundan vazgeçmesi olduğunu söyledi. Partilerin aldığı oy oranlarını açıklayan Güler, CHP'nin 30 büyükşehirde toplam yüzde 28, büyükşehir olmayan 51 ilde ise yüzde 17 oy almasının kendileri için büyük bir üzüntü olduğunu ifade etti.

Cemaati deniz kabuklusuna benzetti

Cemaati de eleştiren Güler, "Biz seçim sürecinde Türkiye'yi en büyük zararları uğratan unsurla yani cemaatle resim verdik. Cemaat bir deniz kabuklusudur. Kabuklular balinaya yapışmadan hayatlarını sürdüremiyor. Balinaya yapışan kabuklular bir süre sonra balinayı ağırlaştırırlar. Balinalar da sığ sulara giderek sürtünmeyle üzerlerindeki kabuklulardan kurtulur ve sonra tekrar açılırlarmış. Hayatlarını da ancak kabuklulardan temizlendikleri zaman sürdürebilirlermiş. Cemaat AKP balinasına yapıştı ancak AKP balinası bundan silkelenerek kurtuldu. CHP ve MHP balinalarına yapışmak için elinden geleni yaptı. Ne yazık ki bizim bazı arkadaşlarımız da bunların çok büyük bir güç oldukları gerekçesiyle 'niye olmasın, biz herkesten oy alırız' dedi. Bizim adaylarımız cemaat televizyonlarında propaganda yapmaya başladıysa bizim izlediğimiz televizyonlarda Fethullah Gülen reklamları boy göstermeye başladıysa , eğer cemaatin ileri gelenleri biz CHP'ye oy vereceğiz diye konuşmaya başladıysa o zaman bu kabuklu bize yapışmıştır demektir" diye konuştu.

Partisini eleştirdi

Birgül Ayman Güler, partisinin seçim sürecinde kasetlerle seçim propagandası yapmasını da eleştirdi. Güler, "Yalnızca darbe değildir anti demokratik olan, aynı zamanda kaset şantajcılığının kendisi de anti demokratik yöntemlerin en başında gelir. Bizde MHP gibi bu kasetleri kullanarak seçim propagandası yaptık" ifadelerini kullandı.