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CHP'li Gülay Yedekçi 2018 bütçesini Meclis kürsüsünde yırttı

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA - CHP İstanbul Milletvekili  Gülay Yedekçi Meclis Genel Kurulu'nda 2018 yılı bütçesini yırtarak yere attı

15 Aralık 2017 21:55

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA - CHP İstanbul Milletvekili  Gülay Yedekçi Meclis Genel Kurulu\'nda 2018 yılı bütçesini yırtarak yere attı. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Gülay Yedekçi\'den yere attığı kağıtları toplamasını istedi. CHP milletvekilleri  Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Musa Çam kağıt parçalarını yerden topladı. 

Meclis Genel Kurulu\'ndaki bütçe görüşmelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesi üzerine konuşmak için kürsüye çıkan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi \"Bu bütçede mahsulünü toprakta yakan çiftçi yok, torunlarına şeker bile alamayan emekli yok, işsizler yok, gençler yok. Erzurum\'da tezek yakan vatandaşın bütçesi yok. Aldığı burslarla geçinemeyip inşaatta çalışmak zorunda kalıp hayatını kaybeden öğrencinin bütçesi yok bu bütçede. 50 kuruş yemekhane zammı belini büken öğrenci yok bu bütçede. Kim var biliyor musunuz? 5 milyon euroyu yuvarlayabilen ve vergi borcu silinen zenginken daha çok zengin olabilen iş adamları var bu bütçede. Ben halkımın seçtiği bu yüce milletin milletvekiliyim\"  diye konuştu. Gülay Yedekçi konuşması sırasında bütçe metinin sayfalarını yırtarak yere attı. Bütçe kitapçığını \"Milletin hiçbir yararı olmayan, milletin hiçbir kesimini içinde barındırmayan bu bütçeyi iktidara aynen iade ediyorum\" diyerek iktidar sıralarına doğru attı.
KAĞITLARI CHP\'Lİ ERKEK MİLLETVEKİLLERİ TOPLADI
Gülay Yedekçi\'nin bütçeyi yırtmasına AK Parti sıralarından tepki gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Meclis\'i kirtlettiniz\" dedi.  Meclis Başkanvekili Pervin Buldan da Gülay Yedekçi\'den yere attığı kağıtları toplamasını rica etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bütçe açılışında gösterdiği Man Adası belgelerini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'ın kürsüde yırttığını anımsatttı.  Yerdeki kağıtları CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş ve Musa Çam topladı. 

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