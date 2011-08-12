-CHP'li Gök'ten "Haberal" uyarısı İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasını izleyen CHP heyeti arasında yer alan Mersin Milletvekili İsa Gök, ''Zonguldak Milletvekilimiz Mehmet Haberal'ın sağlık durumu son derece ciddi. Cezaevinde oluşacak bir vefattan dolayı kim sorumlu olacaksa kendini hazırlasın'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın duruşmasını izleyen Gök, dava kapsamında tutuklu yargılanan Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ı da cezaevinde ziyaret etti. Gök, ziyaret sonrası cezaevi yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, ''Cezaevi idaresi sağlık konusunda yeni bir rapor hazırlamış. Çok zor şartlar altında şu anda yaşam mücadelesi veriyor adeta'' dedi. Cezaevi koşullarının çok kötü olduğunu ve Haberal'ın sağlık durumunun gözle görüldüğünde anlaşılacak kadar kötü olduğunu dile getiren Gök, şunları kaydetti: ''Ben tüm kamuoyuna yalnız Türkiye'ye değil, tüm dünyaya bir şeyi ilan etmek istiyorum. Şu anda cezaevinde bir milletvekili var. Milletvekili, sağlık durumu olarak çok kötü durumda bir profesör doktor. Rahatsızlığı hat safhada. Eğer ki asla ve asla düşünmek istemediğimiz bir şey olur, cezaevinde Allah göstermesin bir şey olursa burada oluşacak bir vefattan dolayı kim sorumlu olacaksa, meclis başkanlığından hükümetine, kamuoyundan tüm dünyaya ilan ediyorum. Cezaevinde oluşacak bir vefattan dolayı kim sorumlu olacaksa kendini hazırlasın. Bu olay son derece ciddi bir olay. Bu bir haykırıştır.'' İsa Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Cezaevi idaresi, sağlığıyla ilgili bir rapor hazırlıyor. Savcılıktan evrak daha biraz önce geldi. Bu ciddiyete rağmen birileri görmüyor mu, bilmiyor mu, duymuyor mu? Orada bir can gidiyor. Herkese vicdanına bakmaya, gerçeği görmeye ve bu olumsuzluğa özellikle meclisin kendi milletvekiline sahip çıkmaya çağırıyorum. Bizim devletimizde hukuk az da olsa umarım kalmıştır. Umarım bu olaydan dolayı mutlaka kusurlu olanlar bulunacaktır. Yargı kendi içinde olayı çözümleyecektir.''