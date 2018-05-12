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CHP'li Göker'den Bahçeli'ye: Sana inanıp yola çıkanlardan alâ kader mahkûmu olmaz!

"Her şey belli; tasarı hazırlandı; Bahçeli sadece Saray'ın sözcülüğünü üstleniyor…”

12 Mayıs 2018 18:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimler öncesinde yaptığı af çıkışında kullandığı ifadelere tepki gösteren CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Sana inanıp yola çıkanlardan alâ kader mahkûmu olmaz!” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin sözlerini kişisel Twitter hesabında değerlendiren CHP’li Göker de, “Sarayın sözcüsü sana inanıp yola çıkanlardan alâ Kader Mahkumu olmaz!” paylaşımında bulundu.

"Her şey belli; tasarı hazırlandı; Bahçeli sadece Saray'ın sözcülüğünü üstleniyor…”

CHP İstanbul Milletvekli Barış Yarkadaş ise af tartışmasının bir süredir hükümet tarafından yürütüldüğünü öne sürdü. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın koordinasyonunda bir süredir affın altyapısının oluşturulduğunu savunan Yarkadaş, Af tasarısı adli suçlardan yatan 100 bin kişiyi kapsıyor. Her şey belli; tasarı hazırlandı. Bahçeli sadece Saray'ın sözcülüğünü üstleniyor…” ifadelerini kullandı. Twitter’da paylaşımlarda bulunan yarkadaş, şöyle devam etti:

“Saray'da hazırlanan ve önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine getirilecek olan tasarıya göre, beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde... Çünkü AKP'nin yarattığı kirli düzen suçlarda patlama yarattı ve cezaevlerinde artık yer kalmadı.

AKP'nin 16 yılda yarattığı sosyo ekonomik çöküntü, tüm cezaevlerini doldurdu. Öyle cezaevleri var ki; üç kişilik odada sekiz kişi kalıyor. Tutuklular nefesi bile sırayla alıyor. AKP ise suçu yaratan koşulları yok etmek yerine fabrika değil 52 yeni cezaevi daha yapıyor.

"Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek"

AKP'nin Saray'da hazırlanan af tasarısına göre, Bahçeli ikna edilebilirse, bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek. AKP böylece seçim öncesi gelebilecek eleştirilerin dozunu düşürmeyi ve mağdur sayısını azaltmayı planlıyor.”

Cumhurbaşkanı Başdaşmanı Yiğit Bulut da, 9 gün önceki köşe yazısında benzer bir konuya değinmişti. Bulut, yazısında "Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim" ifadelerine yer vermişti. 

TIKLAYIN - Yiğit Bulut: Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve her vatandaşı suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim

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