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CHP'li Gök: Zeytinli Rock Festivali'ne ilişkin yasak kaldırıldı

Edremit Kaymakamlığı, internet sitesinden festivalin OHAL nedeniyle ertelendiğini duyurmuştu

11 Ağustos 2016 19:21

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök; Selda Bağcan, Duman, Teoman, Athena, Şebnem Ferah gibi pek çok ismin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan Zeytinli Rock Festivali'nin ertelenme duyurusunun kaldırıldığını açıkladı.

Levent Gök, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Zeytinli festivaline ilişkin yasak kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" yazdı.

Edremit Kaymakamlığı'nın resmi internet sitesinde yayınladığı ve daha sonra yayından kaldırdığı duyuruda 24-28 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan festivalin OHAL nedeniyle ertelendiği bilgisi yer almış, bu bilgi sosyal medyada tepki toplamıştı.

Festivalin yapımcısı Umut Kuzey resmi Twitter hesabından şöyle bir açıklama yapmıştı:

"Merhaba arkadaşlar, Erteleme konusuyla ilgili Fesival Komitesi'nden henüz açıklama yapılmamıştır. Pek çok şehirde konserler ve festivaller devam ederken, normalleşmeye çalıştığımız şu günlerde Türkiye'nin en büyük festivalinin ertelenmesi gibi bir seçenek gündemimizde bulunmamaktadır. Cuma günü mesai saatleri içerisinde yapacağımız açıklamaya kadar söylenenlere ve yazılanlara itibar etmeyiniz."

Pek çok sanatçı ve dinleyici; Twitter'da #ZeytinliyeDokunma hashtag'iyle festivalin ertelenmemesi için bir kampanya başlatmış, kampanya, kısa sürede Twitter'da Trending Topic olarak başarıya ulaşmıştı.

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Zeytinli Rock FestivaliertelemeOHALEdremitLevent Gök

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