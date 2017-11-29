CHP'li Gök, MİT'in 2013'teki raporunu açıkladı: Zarrab'ın Çağlayan ve Güler ile ilişkisi hükümet aleyhine kullanılabilir

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MİT’in 2013 yılına ait Reza Zarrab raporunu açıkladı. Gök, MİT’in raporunda, İran’a yönelik ambargonun Reza Zarrab aracılığıyla delindiği bilgisinin yer aldığını belirtti. Gök’ün aktarımına göre, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan raporda “Zarrab’ın yakın gelecekte ABD’nin yasaklı listesine dahil edilebileceği ve Zarrab’ın dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhinde kullanılabileceği” konusunda uyarıda bulunuluyor.

CNN Türk’te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'un ikinci bölümünde programın konuğu CHP Ankara Milletvekili Levent Gök oldu. Programda ABD’de ‘sanık’ durumundan ‘tanık’ statüsüne geçen Reza Zarrab’ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, MİT’in 18 Nisan 2013 tarihli ve 42650928 sıra sayılı Reza Zarrab raporunu izleyicilerle paylaştı.

Raporda Zarrab’ın dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile yakın ilişki içinde bulunulduğunun kaydedildiğini belirten Gök, Reza Zarrab’ın kardeşi Muammer Zarrab’ın Türk vatandaşlığına kabul edilmesi için girişimlerde bulunduğunun da raporda yer aldığını söyledi.

Rapordan bölümler okuyan Gök şu ifadeleri kullandı:

“Zarrab’ın İran’a uygulanan ambargo sebebiyle bankacılık sistemi üzerinden Türkiye’ye para gönderemeyen İranlı banka ve şahıslara aracılık yaptığı, bu paraların Dubai faaliyet gösteren bazı şirketlere gönderildiği paraların burada bozulduğu ve bu paraların bankalar üzerinden İran’a gönderilmek suretiyle ambargonun delindiği ve bu kararların uygulanması sebebiyle Çin’de bir bankanın ve Hindistan’da bulunan başka bir bankanın Zarrab ile çalıştığı tespit edilmiştir.

Zarrab’ın yakın gelecekte ABD’nin yasaklı listesine dahil edilebileceği ve Zarrab’ın Çağlayan ve Güler ile mevcut ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususların hükümet aleyhinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir.”

Gök, raporu açıklamasının ardından "Erdoğan'ın 'ben bu hususları bilmiyordum' demek gibi bir şansı var mı?" diye sordu.