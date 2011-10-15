-CHP'li gençlere polis izin vermedi ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - ''Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a istifa'' çağrısında bulunarak Başbakanlığa yürümek isteyen CHP'li bir grup gence, polis izin vermedi. CHP'li bir grup genç, Ankara İl Başkanlığı önünde toplanarak, ''köstebek istifa'', ''Beşir istifa'', ''köstebekler mecliste, öğrenciler hapiste'', ''susma haykır, hırsızlara hayır'' şeklinde sloganlar atarak, ''köstebek'' yazılı dövizler taşıdı. Burada grup adına konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, ''Deniz Feneri yolsuzluğunun 3 yıldan bu yana ülke gündemini işgal ettiğini'' öne sürerek, ''Deniz feneri yolsuzluğu artık bir vaka olmaktan çıkmış, bir dolandırıcılık masalına dönüşmüştür'' dedi. Seçimden bir gün önce İstanbul'da gerçekleştirdikleri eylemin haklılığının bugün ortaya çıktığını savunan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hükümet, Deniz Feneri yolsuzluğunun avukatlığı ile de yetinmemektedir. Kamu statüsü vermek istediği Deniz Feneri'ni bütün siyasi rant meselelerinin finansörü haline getirerek, aleni olarak hırsızlığı üstlenmiştir. Milyarca dolar avro birilerinin cebine inmiş, bu yolsuzluklar başka ülkelerin hukuk sistemleri tarafından tescillenmiştir. Bu derneği TBMM de Üstün Hizmet Madalyasına layık görmüştü. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a sesleniyoruz. Sana bir gün müddet veriyoruz. Git Kızılcahamam'da mı düşünürsün, evine mi gidersin, Recep Bey'e mi sorarsın orasını bilemiyoruz. Ya pazartesi günü istifa edersin ya da CHP gençliği senin boynuna üstün köstebek ya da üstün pişkinlik madalyasını er ya da geç takar.'' CHP'li grup, daha sonra ellerindeki siyah çelenkle Başbakanlığa yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine grup, çelengi Kumrular Sokağı'nın başına bıraktı. Eyleme, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve CHP Ankara il Başkanı Zeki Alçın da destek verdi. Grup daha sonra olaysız dağıldı.