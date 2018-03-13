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CHP'li gençlere 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat

İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) iki yıl önceki TBMM grup toplantısında slogan atıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlamasıyla, haklarında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Buca İlçe Gençl

13 Mart 2018 15:58

İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi\'nin (CHP) iki yıl önceki TBMM grup toplantısında slogan atıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettikleri suçlamasıyla, haklarında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haydar Göktepe ile 7 partili, beraat etti.
CHP Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haydar Göktepe ile partili gençlerden Z.K., S.A., N.K., G.G., P.Ç., E.T. ve B.E., 24 Mayıs 2016\'da, CHP grup toplantısına katılarak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konuşması sırasında, iktidar aleyhine slogan attı. CHP\'li gençler hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 8 kişi hakkında Ankara 37\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davada, sanıkların avukatlığını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Sekreteri Birgül Değirmenci ve Burhanettin Sevencan yaptı. Hâkim, yargılama sonunda, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını belirterek, dördüncü duruşmada, beraat kararı verdi.
Duruşma sonrası konuşan CHP Buca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Haydar Göktepe, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Göktepe, CHP\'li gençler olarak Mustafa Kemal Atatürk\'ün izinde, hak, hukuk, adalet demekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

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