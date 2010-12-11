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CHP'Lİ GENÇLERDEN OMLETLİ PROTESTO ANKARA (A.A)

11 Aralık 2010 21:30

-CHP'Lİ GENÇLERDEN OMLETLİ PROTESTO ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - CHP Gençlik Kolları Başkanı Utku Akay ve bir grup partili genç, ''omletli protesto'' yaptı. Akay, bir grup CHP'li gençle, partinin Ankara İl Başkanlığında, ''İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi''nin kabulünün 62. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemlerde yaşanan olayların insan hakları konusunda halka büyük sıkıntılar yaşattığını savundu. AK Parti hükümetinin kendisini eleştirenleri baskılarla susturmaya, sindirmeye ve yok etmeye çalıştığını iddia eden Akay, yaşama, adil yargılanma, keyfi olarak hürriyetten yoksun bırakılmama hakkı ve masumiyet karinesinin hükümetçe ihlal edildiğini öne sürdü. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde seyahat özgürlüğü, toplanma ve dernek kurma hakkı, ifade özgürlüğü ile işkence yasağına da açıkça değinildiğini anlatan Akay, buna rağmen İstanbul'da öğrencilere saldırıda bulunulduğunun da görüldüğünü söyledi. Akay, hükümetin bugüne kadar en büyük eylemleri yumurta atmak olan gençlere terörist gibi davrandığını iddia ederek, ifade özgürlüklerini kullanmak isteyenlerin ise seyahat özgürlüğünün engellendiğini savundu. CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı'nın da katıldığı açıklamada, partili gençler, yumurtalı protestoların ardından bazı siyasetçilerin ''omlet yapıp yesinler zihinleri açılır'' şeklindeki ifadelerini protesto için ''zihnimiz açılsın''  diyerek omlet yaptı.

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