CHP'li gençlerden Çipras'a Berkin Elvan mektubu

CHP Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız, Başkan Yardımcıları Nazlı Kiran ve Sinan Öztürk ile Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gökçe Gökçen’den oluşan heyet, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a önce Berkin Elvan’ın ailesinin kendisine verilmek üzere yazdığı mektubu ve Berkin ile Aleksis Grigoropulos’un altında Türkçe “Kardeşimsin Aleksis” ve Yunanca “İse adelfos mu (Kardeşimsin) Berkin” yazılı fotoğraflarının bulunduğu bir tablo ile CHP rozeti hediye etti.

Çipras, CHP heyetini Türkçe “Kardeş, kardeş” diyerek karşıladı. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Çipras, Berkin’in ailesinin yazıp imzaladığı mektupla özellikle ilgilendi. “Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını da getirdik” diyen gençlere, “Benim de selamlarımı iletin” yanıtını verdi. Çipras, “Türkiye’ye gelmek istiyorum. Geldiğimde de sizleri tekrar görürüm” diye ekledi. CHP Gençlik Kolları heyeti “Türkiye’de ve Avrupa’da gençler için ilham kaynağı oldunuz. Enternasyonal barış, emek ve demokrasi bloğu oluşturmak için buradayız. Aleksis ve Berkin için mücadeleler kardeştir” deyince Yunan Başbakanı’nın cevabı “Solu gençlik enerjisi ile büyütüyoruz. Sizde bu enerji var” oldu. Heyet Çipras’dan başka Syriza’nın güçlü ismi Üretimde Reform Bakanı Panayotis Lafazanis ile de görüştü ve Syriza Gençlik Kolları ile 3 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıda Gezi olayları, Syriza’nın seçimleri kazanma stratejisi ve iki ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Berkin mektubu

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan’ın Çipras’a gönderdikleri mektup ise şöyle: “Alexis ne kadar bizimse, gördük ki Berkin o kadar sizin olmuş. Berkin ve Aleksis’in yan yana fotoğrafları bizi ayıran sınırların ne kadar anlamsız olduğunu bize gösterdi. Suyun iki yanında yaşayan kardeşleriz. Siyasal anlamda Syriza’nın başarısı bize umut oldu. Dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın ne olduğunu ancak bizler anlatabiliriz. Bizim şairimiz Hikmet’ten tanırız Baloyannis’i, o karanfilli gülen adamı. Bizim çocuklarımız da gülsün diye, daha yaşanılası bir ülke olsun diye umutla beklemekteyiz. Sizin gülmeniz bizim gülmemizdir. Gülen bir Yunan halkının varlığı bize umut olacaktır. Yaşasın Enternasyonalist dayanışma.”