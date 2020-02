CHP'Lİ GENÇLER, EREN ERDEM'İN TUTUKLANMASINI PROTESTO ETTİ 

* CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, CHP eski Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem\'in tutuklanmsına Silivri Cezaevi yakınında tepki gösterdi. Avukat Onur Cingil, Erdem\'in moralinin iyi olduğunu belirterek, 2 kişilik odada yalnız kaldığını söyledi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /İstanbul,(DHA)

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, CHP eski Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem\'in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde

basın açıklaması yapmak istedi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri basın açıklamasına izin vermedi. Bunun üzerine grup , basın açıklamasını cezaevinin E-5 karayolu girişinde yaptı. Basın açıklamasını yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, \"Eren Erdem\'e yönelik yapılan suçlamalar, Türkiye\'de 2010\'daki halk oylamasından bu yana yargıya yönelik mevcut siyasal iktidarın FETÖ\'cü alçaklarla beraber birleşmiş olduğu hukuk katliamlarından bir tanesidir. FETÖ\'ye kol kanat germiş olanlar, FETÖ\'ye karşı kitap yazmış, FETÖ\'ye karşı mücadele etmiş olan Eren Erdem\'i, FETÖ\'cü ilan ettiler. Kamuoyu ve yurttaşların, kendi gelecekleri için ne yaptığını bilen siyasilere sahip çıkması lazım. Bugün Eren Erdem\'e karşı hazırlanan iddianamede gizli tanığın ortaya çıkarılmasından bahsediliyor. Bu ülkede daha önce FETÖ\'yle işbirliği yapmış olup gizli tanık ile nice değerlerimizi katlettiklerini çok iyi biliyoruz\" dedi.

Düzce, oynadıkları oyunun altında kalacaklarını ifade ederek, \"CHP\'ye ve muhalif kesime yönelik sopa gösterip saldırgan bir tutumla yapılan yıldırma politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Bu tutum ve saldırılar kaosa ve kargaşaya sürükleyecektir. Türkiye\'nin değer taşlarıyla asla oynamaya kalkmayın. Kendisinden olmayanı ötekileştiren, FETÖ\'cü olarak damgalayan siyasi iktidardır. Eren Erdem, İslami ön plana çıkarmış, alçak FETÖ\'nün bir numaralı düşmanı olmuştur. Eren Erdem tutuklu değil, arkadaki zindana tutsaktır. 19 Eylül\'de duruşması varken tutuklandı. Yargılanması yapılmadan bu zindanda tutulmaktadır\" diye konuştu.



\"MORALİ DÜZGÜN, TEK KİŞİ KALIYOR\"

Eren Erdem\'in Avukatı Onur Cingil de, basın açıklamasında konuştu. Erdem\'in moralinin çok iyi olduğunu söyleyen Cingil, şöyle konuştu:

\"Morali çok iyi bunu daha önce de söylemiştik. Bu dosyada hiçbir şey yok. Üç maddeden tutuklandı. Ama bunlardan biri çok ilginç kaçma ihtimali çok yüksek. Eren Erdem oğlunun Almanya\'da devam eden bir tedavisi nedeniyle bir çok kez gidip gelmiştir. Kendisinin kaçma şüphesi olsaydı zaten gidip gelmezdi. Ben az önce kendisiyle görüştüm. Kendisi 9 nolu Cezaevi C/10 blok 79 nolu odada kalıyor. Bu adresi özellikle veriyorum mektuplar ve bundan sonra göndereceğiniz kitaplarla ilgili olarak. İki kişilik bir odada tek başına kalmakta. İlk günler için en azından böyle bir talep gelmişti. Ama şu anda bir oda arkadaşı arıyor. Yazmaktan ziyade birazda sohbet edeceği bir kişi arıyor açıkçası. Bununla ilgili olarak biz gerekli girişimi bulacağız. Umudu yüksek her zaman ki gibi mücadeleci tavrı ortada. Dün atılan bir tweet vardı. Bugün yine bu konuyla ilgili mesajda bulunacak. Şu an şunu söyledi bana dışarıya söylenmesi için, \'Çay makinem var çayımı demliyorum, yazıyorum\' birde okumak için mektup ve kitap bekliyor. Dosya ile ilgili şu an konuşmadık. Bu ikinci gün ve ikinci görüşmem. Çünkü biz dosya zaten hallolacak zaten dosyada bir şey yok diyoruz. Şu an dışarıdaki insanların kendisinin umudunu yükseltmek için buradayız. Biz avukatları olarak yetebildiğimiz kadar yetiyoruz ama buraya duyulduğu andan itibaren sürekli avukatlar geliyormuş ama yine de ben buradan bir çağrıda bulunayım. Kendisi süreci konuşmak adına avukatların girmesi daha kolay olduğu için söylüyorum daha fazla avukatın gelmesini istiyor\"

CHP Eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem, Cuma günü, \'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\', \'Gizli tanığı deşifre etmek\' ve \'Soruşturmanın gizliliğini ihlal\' gerekçesiyle tutuklanıp Silivri Cezaevi\'ne konuldu.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Jandarmalardan detaylar

-Alınan güvenlik önlemleri

-CHP\'li Burkay Düzce\'nin açıklaması

-Avukat Onur Cingil\'in açıklaması

-Yerde oturan CHP\'liler

-Detaylar