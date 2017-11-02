CHP'li gençler duvar yazısından hakim karşısına çıktı

Mehmet OKUR/SİLİFKE, (MERSİN), (DHA)- MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde, AK Parti aleyhinde yazdıkları duvar yazıları nedeniyle haklarında dava açılan CHP Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, hakim karşısına çıktı.

\'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek\' ve \'Kamu malına zarar vermek\' suçlarından yargılanan CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin, Silifke 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada savunma yaptı. 2016\'nın Ocak ayında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilip, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 6 Şubat\'a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Rabia Bal, \'\'Eksiklikler tamamlanacak. Müzekkere cevapları bekleniyor. İddianamede çocuklar üzerine atılmış iki suç var. Bu çocukları tüm Silifke tanıyor. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek hareketleri yok. Yapılan işlemlerde de bu açıktır. Olsa olsa siyasi bir eleştiri vardır burada. Tüm Türkiye\'de olduğu gibi burada da engellenmeye çalışılıyor. Demokrasinin olmazsa olmazı çok sesliliktir. Günümüzde bu engellenmeye çalışılıyor. Biraz yıldırma amaçlı davalar, politikalar sürüyor ama üstesinden geleceğiz ve her şeyin güzel olacağını umuyoruz\'\' dedi.



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