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CHP'li Genç: Artık ilimizde gezemiyoruz, orada devlet diye bir şey yok

Kamer Genç, Tunceli'de rahat dolaşamadıklarını belirterek, bunun sorumlusu olarak Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nı gösterdi

05 Eylül 2012 17:04

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara

 

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, "Artık kendi ilimizde serbest gezemiyoruz. Çünkü orada devlet diye bir şey yok. Bunun tek sorumlusu Başbakan ve Cumhurbaşkanıdır” dedi.

TBMM’de, Bodrum’daki bir araziyle ilgili Özelleştirme İdaresi’ne açtığı davayla ilgili basın toplantısı düzenleyen Genç, “Bodrum'un Hazine'ye ait cennet bir köşesi özel şirketlere peşkeş çekilmek isteniyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla kaldığı Rixos Oteli'nin sahibinin de bu arazinin üzerine 5 yıldızlı otel yapmak isteyen ortaklardan biri olduğunu öğrendik. Bu değerli arazinin, kamu yararı olmadan birilerine peşkeş çekilmesini vicdanım kabul etmiyor” dedi.

Soruları da yanıtlayan Genç şöyle konuştu:

“Artık kendi ilimizde serbest gezemiyoruz. Çünkü orada devlet diye bir şey yok. Bunun tek sorumlusu Başbakan ve Cumhurbaşkanıdır. 10 yıl süresince gereken tedbirleri almamışlardır. Güneydoğudaki halkın, dağdaki silahlı eylemlerden korunması gerekirken, devlet oradaki vatandaşları koruyamıyor. Halk da mecburen onların emrine giriyor. Abdullah Gül'ü de Tayyip Erdoğan'ı da iktidarda tutanlar Kürt milletvekilleridir. Onların desteği olmadan orada duramazlar.”

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