-CHP'Lİ GENÇ, AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ'TAN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''TBMM'de yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş aleyhinde açtığı davada, 3 bin lira manevi tazminat kazandı. Davanın karar duruşması, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. Yargıç Zerrin Berke, davayı kısmen kabul ederek Elitaş'ın, Genç'e, yasal faiziyle 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Davanın dilekçesinde, Mustafa Elitaş'ın, TBMM'nin 26 Nisan 2010 tarihli birleşiminde yaptığı konuşmada, Kamer Genç'in ''kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretlerde ve isnatlarda bulunduğu'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, Elitaş'tan, yasal faiziyle 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.