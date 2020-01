CHP'li Gaytancıoğlu: Türkiye neden Kanada'ya muhtaç kaldı?

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta partisinin \'Bakliyat Çalıştayı\' raporunu açıklayan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, \"Yozgat tüm Türkiye\'ye, dünyaya nohut ve mercimek satarken, neden Türkiye şu anda Kanada\'ya muhtaç kaldı? Her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu ülkemizde, çiftçi alın terinin karşılığını alamamakta. Çiftçimiz ciddi anlamda borçlanmıştır\" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, geçen Ağustos ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun katılımıyla Yozgat\'ta yapılan \'Bakliyat Çalıştayı\'nın raporunu açıkladı. Partisinin Yozgat il başkanlığında raporu değerlendiren Gaytancıoğlu, şöyle dedi:

\"Sultani mercimeğin ana vatanı burası, tüm dünyaya çıktığı yer burasıyken, neden Yozgat şu anda nohut, mercimek üretemez hale gelmiş? Yozgat, tüm Türkiye\'ye nohut ve mercimek satarken, dünyaya satarken, neden Türkiye şu anda Kanada\'ya muhtaç kaldı? Her 5 kişiden birinin çiftçi olduğu ülkemizde, çiftçi, alın terinin karşılığını alamamakta. Türkiye, başta nohut ve mercimek olmak üzere, buğday gibi, tütün gibi, mısır gibi, soya gibi, canlı hayvan gibi, kırmızı et gibi, pamuk gibi kendisinin verimli olarak yetiştirebildiği, kendi topraklarının çok uygun olduğu ürünleri ithal etmekte, kendi çiftçisi de köyden kente göç etmektedir. Çiftçimiz ciddi anlamda borçlanmıştır. CHP iktidar olmasa da bu raporu iktidar ile paylaşmasını bilecek kadar çalışkan, dürüst bir siyaset tarzı belirlemiştir. Biz bu raporu iktidar partisine de vereceğiz. Tarım Bakanı\'na da göndereceğiz, açsın okusun; çözüm önerileri burada yazıyor.\"

\"BAKLİYATA ÖZEL POLİTİKA UYGULAYACAĞIZ\"

Kitapçık haline getirilen raporu gösteren Gaytancıoğlu, iktidar olmaları halinde uygulayacakları tarım politikalarını da anlattı. Gaytancıoğlu, şöyle dedi:

\"Biz iktidar olduğumuz gün bakliyatlara özel bir politika uygulayacağız. Ayrı bir destekleme politikası olacak. Devlet her zaman bakliyat piyasasında rol oynayacak, bir kurumu görevlendireceğiz ve piyasada alım mekanizmasını, pazarlama mekanizmasını düzenleyecek, sektör başıboş olmayacak, devletin ağırlığı olacak. Çiftçilerimiz şu an aldıklarının iki katı destek alacaklar ve fiyatlar 1 yıl önce belli olacak. Her ürünün fiyatı 1 yıl önce belli olacak. Çiftçinin maliyetine göre fiyatları belirleyip, özel destek sunacağız. Çiftçimizi korumak zorundayız. Biz başka ülkelerin çiftçilerini zengin etmek istemiyoruz. Bizim önceliğimiz Türk çiftçisi ve Yozgat çiftçisidir. Bizim iktidarımızda çiftçimiz KDV ve ÖTV ödemeden, 1 lira 50 kuruşa mazot alacak.\"



