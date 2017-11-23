CHP’li Gaytancıoğlu: Singapur'dan sıfır gümrük vergisi ile inek ithalatı yapılacak; hayvanlar nerede?

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan 20 Kasım 2017 tarihli "İthalat Rejimi Kararını” TBMM gündemine taşıdı. Singapur'dan ithal edilen birçok tarım ve sanayi ürünü ithalatında gümrük vergisi oranlarının yeniden belirlendiğini ve düve, damızlık ve ihthalatında gümrük vergisinin yüzde sıfır uygulanacağını söyleyen Gaytancıoğlu, "Singapur gibi topraklarının sadece yüzde 1’inde tarım yapılabilen ve FAO’nun verilerine göre hiç koyun olmayan Singapur’da sadece 200 baş büyükbaş, 270 bin domuz bulunmaktadır. İnekler nerede” dedi.

Türkiye ile Singapur’un tarımsal potansiyel açısından karşılaştırılamayacak bir durumda olduğuna dikkat çeken CHP’li vekil, İki ülke arasındaki hayvancılık ticaretinin Singapur dikkate alınarak hiç yapılmaması gerekirken sıfır gümrükle Singapur’dan ithalat yapılacak olması AKP’nin bugüne kadar yaptığı yandaş siyaseti ile açıklanabilir” dedi.

Gaytancıoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle.

Singapur'dan sıfır gümrük vergisi ile inek ithalatı yapılacak: İnekler nerede?

20 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Singapur'dan ithal edilen birçok tarım ve sanayi ürünü ithalatında gümrük vergisi oranlarını yeniden belirlendi.

Buna göre, düve (doğurmamış dişi sığır), damızlık ve inek ithalatında gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.

Gümrük vergisi, ağırlığı 400 kilogramı geçen erkek ve dişi danalar için yüzde 26 olarak belirlendi.1 yaşında ve daha küçük kuzular için gümrük vergisi yüzde 40 olarak belirlendi.

Singapur gibi topraklarının sadece yüzde 1’inde tarım yapılabilen ve FAO’nun verilerine göre hiç koyun olmayan Singapur’da sadece 200 baş büyükbaş, 270 bin domuz bulunmaktadır. Bu şekilde bir hayvan varlığına sahip bir ülkeden sıfır gümrük vergisiyle hayvan ithalatı yapmanın mantığını anlayabilmek mümkün değildir. Burada akla ilk gelen konu acaba yine bir AKP tezgahı mı vardır şeklindedir.

Türkiye ile Singapur tarımsal potansiyel açısından karşılaştırılamayacak durumdadır diyebiliriz. İki ülke arasındaki hayvancılık ticaretinin Singapur dikkate alınarak hiç yapılmaması gerekirken sıfır gümrükle Singapur’dan ithalat yapılacak olması AKP’nin bugüne kadar yaptığı yandaş siyaseti ile açıklanabilir