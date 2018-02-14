CHP'li eski vekile 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

Eski CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Keskin'i, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Denizli’de geçtiğimiz 2016 yılının Eylül ayında CHP’nin Merkezefendi ilçe binasının açılışına eski CHP Milletvekili Adnan Keskin’e törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 5 dönem milletvekilliği, bir dönem Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği yapan eski milletvekili Adnan Keskin, yargılandığı davada hakkında beraat kararı verildi. Ancak savcılık karara itiraz ederek, davayı İstinaf Mahkemesi olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.



Keskin hakkında, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde tekrar 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bugün yapılan duruşmaya Keskin, avukatı Mustafa Pelek ile katıldı. Keskin, savunmasında Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, ‘Sayın’ dediğini, ülkenin yaşadığı sorunlardan da ironi yaparak bahsettiğini söyledi. Keskin’in savunmasının ardından 2. Ceza Dairesi kararını açıkladı.

11 ay 20 gün ceza aldı

Mahkeme heyeti kararda, sanık olarak tutuksuz yargılanan Keskin’e Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Heyet kararında, suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezayı 1 yıl 2 aya yükseltti. Keskin’in duruşmadaki tutum ve davranışlarını da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Keskin’in cezasını 11 ay 20 güne düşürüp hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Keskin, 5 yıl boyunca suç işlemeyecek.

"Siyaseten 5 yıl kenara atıldım, 5 yıl ağzım kapatıldı"

Hakkında verilen hapis cezasını değerlendiren Adnan Keskin, “Siyaseten 5 yıl kenara atıldım, 5 yıl ağzım kapatıldı” dedi. Hakkında yerel mahkemenin beraat kararı verdiğini ancak üst mahkemenin hapis cezası verdiği ifade eden Keskin, “Yaptığım konuşmada Cumhurbaşkanının adı geçmiyor, sıfatı da geçmiyor, hatta 'sayın' demişim, Türkiye’deki olumsuzluklardan ironi yaparak bahsettim. Suç kastım da yok. Savcılık niyet okur gibi, Cumhurbaşkanının ismi geçmediği halde suç kastı olduğu gerekçesiyle hakkımda dava açıldı. Konuşmamda faşist ve hırsız kelimesi var deniyor. Faşist kelimesi siyasi nitelemedir. Hırsız kelimesine dayandırılıyor. Burada suç kastı yoktur. Yerel mahkeme beraat kararı verdi ancak üst mahkeme hapis cezası verdi. Siyasette zaman zaman diyet ödemekte gerekir. Demokrasiler, sivillerin ödediği diyet ölçüsünde ayakta kalabilir. Eğer ülkenin karanlık sürece girdiğinde, siviller o diyeti ödemezse demokrasiyi yaşatamazsın. Ülkemizde demokrasinin yaşaması için ödememiz gereken diyet varmış, bizde onu ödeyeceğiz. Hapis cezası açıklandıktan sonra mahkeme heyetine beni 5 yıl siyaseten kenara ittiniz, 5 yıl ağzımı kapattınız dedim, birlikte gülüştük” diye konuştu. (DHA)