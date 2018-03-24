CHP'li eski vekil Ülman, son yolculuğuna uğurlandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP İstanbul eski milletvekillerinden Prof. Dr. Ahmet Haluk Ülman (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum\'a bir süredir kanser tedavisi gören CHP İstanbul eski Milletvekili ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Ahmet Haluk Ülman, dün gece yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Ülman için bugün ikindide, Ortakent Mahallesi\'ndeki Kerim Aydınlar Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Ülman\'ın eşi Türkan Ülman, oğulları Murat Ülman ve Burak Ülman, yakınları, CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem, CHP Muğla eski milletvekillerinden Fevzi Topuz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Şule Kut ve Ülman\'ın yakınları ile akademisyen arkadaşları katıldı. Ülman\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu.

Murat Ülman, babamızı kaybettikten sonra, onun ne çok insanın hayatına dokunduğunu anladıklarını belirtip, \"Öğrencileri, üniversite ve siyasette beraber çalıştığı arkadaşlarıyla ne kadar yakın, samimi ve güven dolu bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi bizi arayan herkes kendisi hakkında güzel şeyler söylüyor. Biz de ailesi olarak onun Türk siyasi hayatına ve akademik hayatına ne kadar büyük katkıları olduğunu bir kez daha gördük. Onun gibi bir insanın ailesi ferdi olmak, evladı olmaktan gurur duyuyoruz\" dedi.

Siyaset bilimci ve dış politika yazarı da olan Prof. Dr. Ülman, kılınan namazının ardından Ortakent Mezarlığı\'na defnedildi.

HALUK ÜLMAN KİMDİR?

Ülman, 1973-1980 yıllarında CHP\'den İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra politikadan ayrılarak, İstanbul\'a yerleşti. Marmara Üniversitesi\'nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nde göreve başladı. 1981\'den 1995 yılına kadar bu fakültenin İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü\'nün kurucu başkanlığını yaptı. 1996 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi\'nin İletişim Fakültesi dekanlığını yürüttü ve aynı üniversitenin yüksek lisans programında Uluslararası İlişkiler ve Türk Dış politikası dersi verdi. Öğretim üyeliğinin yanında Hürriyet Gazetesi ile diğer gazete ve dergilerde dış politika yazıları yazdı. Kitaplarının yanı sıra bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır.

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