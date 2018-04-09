CHP'li eski milletvekili Öner, törenle son yolculuğuna uğurlandı (2)

KARŞIYAKA MEZARLIĞI\'NDA DEFNEDİLDİ
CHP 24\'üncü Dönem Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner\'in cenazesi, TBMM\'de düzenlenen töreninin ardından Kocatepe Camii\'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve eski milletvekilleri katıldı. Ali Haydar Öner\'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası götürüldüğü Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
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