CHP'li eski başkana nikah kıyma soruşturması

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir\'in eski CHP\'li belediye başkanı Battal İlgezdi için görevli olmadan nikah kıydığı gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldı.

Ataşehir Belediye Başkanlığı\'ndan görevini kötüye kullandığı ve ihaleye fesat karıştırdığı iddialarıyla uzaklaştırılan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığı, görevli olmadığı halde CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay\'ın düğününde nikah memuru cübbesi giyip, nikah kıydığı gerekçesiyle yeni bir soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Bazı basın yayın organlarında, Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin nikah kıydığına dair haberler yer almıştır. Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır.\"