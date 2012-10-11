CHP'li Eryılmaz Beşşar Esed ile görüştü

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, Pazartesi günü Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed ile yaptığı görüşmede, Esed'in Türkiye ile savaş istemediğini, Suriye topçu ateşiyle beş Türk'ün öldüğü Akçakale olayını incelemek için ortak komisyon kurulmasını önerdiğini söyledi.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Eryılmaz, Esed'in "Türkiye'nin halkı ile bizim bir sıkıntımız yok. Türk halkı asil bir halktır. Ortak tarihimiz, kültürümüz var. Türkiye ile savaş istemeyiz" dediğini bildirdi.

Eryılmaz, kişisel girişimiyle düzenlenen ve Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi'nin de katıldığı görüşmeyi Türkçe ve tercüman aracılığıyla yaptığını belirtti.

Eryılmaz, Ürdün ve Lübnan sınırlarında da benzer olaylar yaşandığını belirten Esed'in, kurulan ortak komisyonlar ile sorumluların bulunduğunu, aynısını Türkiye ile de yapmak istediklerini söylediğini belirtti.

Eryılmaz, "Esad'ı yönetimi bırakmaya niyetli görmedim, gidecekse seçimle gitmek istediğini ve siyasi bir çözüm için öncelikle çatışmaların durması gerektiğini söyledi" dedi.

Eryılmaz, Esed'in yerini yardımcısı Faruk El Şara'ya bırakması önerisine ise Şam'da konuştuğu kişilerin sıcak bakmadığını kaydetti.

Esed ile görüşmesinin bir saatten fazla sürdüğünü söyleyen Eryılmaz, Esed'i "çok dingin, soğukkanlı, neşeli, esprili gördüğünü" söyledi.

Eryılmaz iktidarına karşı 18 aydır süren ayaklanmaya rağmen, iktidarına rağmen Esed'i "kuşatma altında olan ve saldırıya uğrayan bir ülkenin devlet başkanı gibi" bulmadığını ve "buna şaşırdığını" kaydetti.

Şam'a biraz ürkerek gittiğini ve daha farklı, bombaların patladığı, çatışmaların olduğu bir ortam görmeyi beklediğini kaydeden Eryılmaz, "24 saat kaldım. Ortamı bir yıl önce de gittiğim Şam'dan daha rahat gördüm. Sokakları tek tek dolaştım, insanlar işinde-gücünde. Bir tek kurşun sesi dahi duymadık. Sadece geleceğimiz günün akşamı şehrin giriş noktasında El Kaide'nin bir saldırısı oldu, o kadar" dedi.

Eryılmaz, Esed'le görüşmesi ve Şam izlenimlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rapor halinde sunacağını da bildirdi.

(Haberi yazan Gülsen Solaker; Redaksiyon Orhan Coşkun/Birsen Altaylı)