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CHP'li Erol: Melih Gökçek'e sahip çıkılmasını doğru bulmuyorum

TUNCELİ, (DHA) - CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partisinin istifa etmesini istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili "Melih Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmu

20 Ekim 2017 23:13

TUNCELİ, (DHA) - CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partisinin istifa etmesini istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili \"Melih Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum\" dedi.
CHP Tunceli Mlletvekili Gürsel Erol, akşam saatlerinde yaptığı yazılı basın açıklamasında, 2014 yerel seçimlerinde Ankara\'daki seçim kampanyasını yönetenlerden biri olduğunu, halkın oyunun çalındığını ve milli iradenin gasp edildiğini öne sürerek, \"O gün halkın oyunu çalarak ve milli iradeyi gasp ederek seçilen Melih Gökçek’e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum. Belediye meclislerinde yapılan seçimlerde aday çıkarmak, yıllardır kamuya karşı suç işlemiş bu kişilerin yönetimlerinin meşrulaştırılması demektir. Ne adına olursa olsun, oy hırsızlarına sahip çıkılmamalıdır. Halk en büyük hakemdir. Bilinmelidir ki; bugün içinde bulunduğumuz siyasi karmaşadan çıkmanın tek yolu erken bir yerel seçimdir\" dedi.

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